Ranko Ostojić: Kolar je pokazao da SDP želi pretvoriti u Bandićevu stranku

Doslovce u zadnji trenutak bivši ministar unutarnjih poslova i aktualni šef splitsko-dalmatinskog SDP-a Ranko Ostojić predao je svoju kandidaturu za predsjednika SDP-a i tako postao peti kandidat za novog lidera kojeg ta stranka bira 26. rujna.

Što vas je tako iznerviralo u nastupu skupine mladih SDPovih načelnika i gradonačelnika, tzv. neretvanske skupine, a što je, kako ste kazali, bio okidač za kandidaturu pet do dvanaest?

Pet do dvanaest je za SDP s obzirom na situaciju, a o toj tzv. neretvanskoj grupi najbolje govori činjenica da joj je glavni predstavnik stariji od mene. Ne radi se o nikakvoj skupini mladih gradonačelnika i načelnika već o klanu koji je jasno definirao da se bori protiv klanova. S obzirom na to da tu ima ljudi koji su javno podržavali Peđu Grbina, moj je zaključak bio da neću gledati sa strane takvu situaciju.

Što vi nudite članovima, što je vaš program?

Program predsjednika SDP-a je poštivanje Statuta, i to članka 10 u kojem lijepo pišu naše programske osnove. Zalažemo se za poštivanje čovjeka, njegova dostojanstva, prava i sloboda neovisno o svjetonazoru, vjerskoj i etničkoj pripadnosti, dobi, rodu, seksualnoj orijentaciji…, za afirmaciju rodne ravnopravnosti, pravo ljudi na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, socijalnu skrb, održivi gospodarski razvoj, razvoj pluralističkog, pravednog i solidarnog društva, zaštitu kulturne i prirodne baštine te čovjekova okoliša, poštivanje antifašizma kao civilizacijske tekovine suvremenog svijeta… I to je nešto što je i za članove i za SDP-ove birače. Ako ja budem izabran, inzistirat ću na provođenju politika koje izviru upravo iz tog programa. Što se tiče mojih osobnih ideja, ono što sam nudio prije četiri godine, nažalost, i danas je aktualno. A to je sređivanje stanja u stranci, konsolidacija, spremnost u svakom trenutku ići na izbore i najbitnije, suradnja s onim strankama, sindikatima i udrugama civilnog društva na lijevoj strani u kojima možemo naći saveznike po pitanju navedenih ciljeva, što nam je također propisano u Statutu.

VIDEO Sučeljavanje Mirela Ahmetović, Peđa Grbin, Željko Kolar i Ranko Ostojić

Prije četiri godine niste uspjeli, pobijedio vas je Bernardić. Zašto mislite da ćete ovog puta imati više šansi?

Taj eksperiment koji smo imali četiri izgubljene godine pokazao je svu svoju slabost na ovim parlamentarnim izborima. Ne možete prodavati praznu priču, obećavati pobjedu na izborima, a doživjeti debakl. On je rezultat upravo nepoštivanja jasnih politika koje sam naveo. Drugi problem bilo je sklapanje neprincipijelnih saveza s ljudima koji su, ne po svojim sposobnostima, već lojalnosti šefu, dolazili na pozicije i danas su saborski zastupnici. Očekujem da SDP ne ponovi istu grešku.

Neki drže da svojom kandidaturom štetite najviše Peđi Grbinu koji vam je prije četiri godine bio šef kampanje. Ne uđete li u drugi krug, hoćete li pozvati svoje birače da glasaju za Grbina i očekujete li od njega isto?

O tom potom! Biračko tijelo postoji jednim dijelom. To su SDP-ovi birači koji imaju pravo glasa. Nadam se da će se realizirati moja inicijativa koju su prihvatili svi ostali kandidati, a to je da se omogući glasanje svima koji jesu članovi SDP-a, a ne samo jednoj trećini, odnosno za 12 tisuća ljudi koji su plaćali članarine. Jedan dio je iz otpora promašenim politikama koje smo imali odbijao sudjelovati i u simboličnom plaćanju članarine i ta nas je formalna prepreka dovela do toga da dvije trećine članova isključimo iz demokratskog procesa i odlučivanja. Pri tome svi kandidati za šefa stranke znaju da su evidencije neažurirane, no drago mi je da su prihvatili, poduprli ideju za elektroničku sjednicu Glavnog odbora na kojoj bi se moglo omogućiti da imamo puni sastav biračkog tijela. U ovom trenutku nije pitanje tko kome šteti. Ja se vodim za SDP i meni je SDP jedno biračko tijelo.

Ali isto tako otvoreno kažete da je jedini kandidat za šefa kojeg ne možete podržati Željko Kolar. Nazvali ste ga i zombi-kandidatom. Zašto?

On sam govori da nije spreman biti kandidat za premijera, što znači da nije spreman preuzeti odgovornost u državi. Očito je da ja mislim i da se radi o predstavniku grupacije koja je ove izbore izgubila i koja sada pokušava s kandidatom iz Krapinsko-zagorske županije zaštititi svoje pozicije. Sami se ne usude ući u taj izbor pa su onda servirali Željka Kolara. On s druge strane pokušava to demantirati na način da kaže da oni neće biti u prvim redovima. To je istina, oni su zauzeli puno bolju poziciju i gledaju sve što se događa iz fotelja u Saboru. Sam Kolar jedan je od onih koji su to omogućili i koji je kao koordinator u trećoj izbornoj jedinici imao jedan od najlošijih rezultata u povijesti SDP-a. Dobio je 3500 glasova, deset puta manje od Siniše Hajdaša Dončića i Matije Posavca koji su bili na istoj listi. Ali nije shvatio svoju odgovornost. Bio sam u pravu kada sam najavio što će nam se dogoditi jer smo izostavili najbolje ljude s liste ili ih stavili u zapećak da donesu preferencijalne glasove te time i legitimitet onima koji ne zaslužuju sjediti u Saboru.

Prozvali ste Kolara da ste izjasni i vezano za suradnju sa strankom Milana Bandića. Na što ste točno mislili?

Za mene je neprihvatljivo da čovjek koji predstavlja SDP ide na otvaranje stranačkih prostorija Stranke 365. Dakle, ne govorimo o protokolu. Ja to nikad ne bih napravio i tu se Kolar ne može vaditi na zajedničke projekte. To samo pokazuje skrivenu ljubav prema načinu kako funkcionira Bandićeva stranka u kojoj su utočište našli mnogi prebjezi iz SDP-a. Takvu poruku poslati članovima, a želite biti predsjednik SDP-a, to je poruka da će se nastaviti ista politika, a to znači da bismo se mogli pretvoriti u SDP 365.

Koji bi bio vaš plan za Zagreb? Može li SDP podržati i Tomislava Tomaševića iz platforme Možemo za gradonačelnika ili je za SDP preopasno jačati Možemo?

Ne možemo govoriti o tome da jačamo Možemo, moramo jačati ljevicu. Budući da su i Tomašević i ljudi iz te platforme naši prirodni saveznici, moje je mišljenje da u dogovoru s njima i svima koji jesu lijeve orijentacije možemo postići dogovor i da možemo dobiti kvalitetnog kandidata ili kandidatkinju za gradonačelnika ili gradonačelnicu.

Izjavili ste da je za pojavu Možemo kriv upravo SDP. Kako će SDP vratiti te lijeve birače?

Nismo mi krivi za pojavu Možemo, nego za pobjedu te platforme koja postoji odavno. Upravo je SDP krivac što nismo prepoznali mnoge važne teme pa su se birači okrenuli prema onima koji jasnije i kvalitetnije mogu ostvariti politiku koju građani žele. Kad se ponašaš suprotno vlastitim pravilima i Statutu i zanemaruješ političke smjerove u kojima bi trebao biti najbolji, onda je logično da se stvori druga lijeva snaga koja će ti uzeti glasove. U tome vidim krivnju SDP-a i gubitak birača ne samo u Zagrebu. Evo vam primjer Splita u kojemu je platforma Možemo umalo osvojila mandat.

Koliko vas brine trenutačna situacija u SDP-u i je li realan scenarij da se nakon unutarstranačkih izbora stranka podijeli?

Svjestan sam situacije u kojoj se nalazimo, ali po meni je puno važnija stvar može li SDP vratiti povjerenje vlastitih članova, a time i simpatizera. Da ne mislim da može, ne bih bio ni kandidat za predsjednika SDP-a. Najlakše je napustiti brod koji tone, najlakše je otići nezadovoljan. Smatram da ovaj put treba, ne izaći i boriti se, nego ostati i boriti se unutar stranke i pokušati vratiti nazad SDP, da mu se ne ponovi ovakva vrsta debakla. Ja sam u 30 godina doživio puno uspona i padova SDP-a. Bio sam na listi 1992. za Sabor kada su se mnogi bojali dati na nju svoje ime. Nakon 18 godina ušao sam u Sabor, prošao sve od osnivačkog kongresa do danas i vjerujem da zbog tog poznavanja mogu spriječiti da dođe do daljnjeg osipanja. A vidim prostor u kojemu se može vratiti i članove i simpatizere i time zaustaviti pad rejtinga samog SDP-a. Najbitnije je da pri tome ne moram dokazivati i objašnjavati jesam li ljevičar ili nisam.

Imate li objašnjenje zašto je stranka ovako loše prošla, pogotovo u odnosu na HDZ kojem, činjenica je, nije naštetila nijedna afera?

Ljudi su već toliko navikli na HDZove afere, toliko je to već postalo uvriježeno, da to nije ništa čudno i najveći je problem atmosfera u državi u kojoj mali broj ljudi vjeruje da će se politika promijeniti. To je stvarni problem. Na izbore je izišao jako mali broj ljudi i okrenuli su se prema tzv. efikasnom HDZ-u vjerujući da je bolje da ostanu na vlasti oni nego da dođu oni koji misle da bi mogli. SDP je od pustih obećanja i bez pravog programa, ne upirući prstom u HDZ kojem ne možete vjerovati ni kad darove nosi, propustio šansu. Ta šutnja rezultirala je katastrofalnom kampanjom koja je bila potpuno promašena, nosili su je ljudi koji u tome nemaju iskustva, niti imaju što reći, niti svojim primjerom mogu dati priliku da im netko povjeruje.

Tko su ti krivci?

Ne možemo cijelu stranu izgubiti na sva ta imena, ali ključni je krivac Davor Bernardić jer nije htio prihvatiti činjenicu da ne smije napustiti pobjedničku strategiju koju smo imali u dva prethodna izborna ciklusa koja su nam davala zamah. Odlučio se za lojalnost, odnosno sve one koji su bili prvi na listama plus one koji su iz sjene rukovodili pričom. Ja sam Ranko, a ne Rajko i bilo bi bitno drugačije da je bilo po mome. Izašli smo na izbore s nižerazrednim timom i za to je odgovoran selektor jer je to dopustio. Loše je da je Bernardić jedini Pedro, a svi drugi koji su to omogućili ne da su se izvukli nego sjede u foteljama Sabora i s balkona gledaju bitku za ostatke ovog SDP-a koji su uništili.

VIDEO Rajko Ostojić: Nacionalni stožer je postao izborni stožer HDZ-a

Jedan od ključnih problema je i što birač SDP-a nema pojma za što se ta stranka zalaže?

Mi smo pisali programe od izbora do izbora i mijenjali stavove, nismo imali konkretne odgovore ni za gospodarska pitanja, loše smo podržavali neustavne i nezakonite mjere Stožera civilne zaštite. Pa smo imali ocjenu predstavnika SDP-a koji je kazao da Stožeru daje ocjenu odličan, i to dan nakon tragedije u domu u Vukovarskoj u Splitu. Tu varijantu u kojoj ćemo se tako olako odnositi prema ozbiljnim problemima i dopuštanju gaženja ljudskih prava u smislu nepoštivanja zakona sada smo platili.

Jesu li se odluke Stožera trebale donositi dvotrećinskom većinom?

S Grbinom i ostalim kolegama iz Sabora zatražio sam ocjenu ustavnosti odluka. Očekujem da će se probuditi Ustavni sud koji šest mjeseci čeka na rješavanje toga. Nadamo se da će do idućeg ljeta donijeti odluku. Pitanje je samo hoćemo li tada uopće imati epidemiju. Ustavni sud trebao bi promptno reagirati na ovakve stvari, na evidentna kršenja ljudskih prava. Da to radi, ne bi se dogodili i ovakvi slučajevi da na Trgu bana Jelačića imamo demonstriranje ljudi koji ne razumiju, s jedne strane, što znači zaštita građana, a što pretjerana sila. Kad se počne lutati, dogodi vam se to da više nitko nikome ne vjeruje. I to je osnovna stvar koju je trebao prekinuti Ustavni sud.

Spomenuli ste “Festival slobode”. Kao bivši ministar unutarnjih poslova smatrate li da se on trebao održati ili ne?

Ne može postojati jedno pravilo za jedan prosvjed, a drugo za drugi. To samo pokazuje koliko ne kontroliraju situaciju i koliko nisu sposobni. Da je to napravio SDP, budite sigurni da bi tu bilo ozbiljnih intervencija, prekršajnih kazni… Ovako nikome ništa. A svi smo vidjeli kako je to izgledalo. Zato se morate pitati kako mogu tako lagati kada čujete priču zamjenika šefa nacionalnog Stožera koji kaže da su se mjere poštivale, da su ti ljudi držali distancu. Neću ulaziti u pravo nekog da misli kako COVID-19 ne postoji. Na to su svi odgovori već dani. To dokazuju bolesni i ljudi kojima je uskraćena zdravstvena zaštita zbog COVID-a. Ali došlo je do propusta organa koji su trebali postupiti, a nisu.

Što kažete na ponašanje predsjednika države koji je koronu usporedio s karijesom, a i rukuje se sa svima?

Kada bi postojala pravila za sve i kada bi se znalo koje su stvarne mjere, onda bi se moglo govoriti o čemu se radi. Imamo Vladine dužnosnike koji s jedne strane propisuju mjere, prigovaraju zbog rukovanja Milanoviću, a sami rade rukoljube i rukuju se kada im to odgovora. To je licemjerna politika. Ja podsjećam da je ministar Vili Beroš govorio da je korona kao malo jača gripa. Prema tome, lutanje s jedne i druge stane i dovelo je do situacije da zapravo nemamo relevantne odgovore. Puno me više brine što smo vi i ja i ostali građani uskraćeni za zdravstvene usluge jer će puno više ljudi, na žalost, a to i statistike potvrđuju, biti pogođeno zbog COVID-a, a ne od COVID-a ili s COVID-om.

Prije četiri godine, kada ste se kandidirali za šefa SDP-a, upravo je Zoran Milanović “lobirao“ za vas. Jeste li se čuli nakon kandidature, kako gleda na vašu ponovnu kandidaturu?

Koliko mi je poznato, tadašnji kandidat Orsat Miljenić bio je kandidat za kojega se odlučio Zoran Milanović. Ja sam bio sam na tim izborima i sa mnom Peđa Grbin. Svi ostali ministri stali su na stranu Orsata Miljenića. Ne prigovaram zbog toga. To je njegova stvar, bio je šef SDP-a i svatko ima pravo na svoje preferencije. To što sam bio sam ne znači da nisam bio u pravu. U prvom sam krugu bio i pobjednik, ispred Picule i Orsata Miljenića i drugih kolegica. Sa Zoranom Milanovićem, koji se ne može miješati u izbore u stranci, niti sam se čuo niti razgovarao na tu temu.

Kako gledate na njegov dosadašnji mandat, je li razočarao lijeve birače?

Je li promijenio stav u odnosu na ono što su mu bila izborna obećanja, vidjet ćemo uskoro. Neka prođe određeno vrijeme. Mišljenja sam da kao predsjednik ne može biti onaj koji će navijati za jednu stranu, što je radila bivša predsjednica, i da želi biti predsjednik svih građana. Ne želim ja pravdati njegovu politiku. Svakom se može potkrasti greška, ali još je prerano za ocjenu.