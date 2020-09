Đikić: Svijet je blizu cjepiva, a impresivni su podaci čak i o ruskom

Svijet je blizu cjepiva, kaže ugledni znanstvenik Ivan Đikić koji je za Dnevnik Nove TV prokomentirao trenutno stanje oko pandemije COVID-19.

- Imate osam cjepiva koja napreduju u kliničkim istraživanjima. To je vrlo pozitivan rezultat pa i ovo rusko, za koje smo bili kritičnog mišljenja da nisu bili objavljeni podaci. Prošlog tjedna su objavljeni u Lancetu i uistinu su impresivni podaci o stvaranju antitijela kod pacijenata. No sama registracija je prerana - rekao je znanstvenik dodajući da je prekid testiranja u Oxfordu dobar i pokazuje da se radi vrlo kritično.

- To pokazuje povjerenje u sustav i vjerujem da građani imaju određeno dozu sigurnosti da će cjepiva koje biti djelotvorna i neštetna - smatra Đikić.

>> VIDEO Ivan Đikić: Ne smijemo ignorirati virus. Treba povećati broj cijepljenja protiv gripe

Kada je riječ o mjerama, Đikić smatra da su stroge mjere trebale biti i ranije uvedene. - Mislim da je Nacionalni stožer postao puno oprezniji u iznošenju podataka prema javnosti pa javnost bolest može percipirati ozbiljnu kao što i jest - dodaje.

Na pitanje je li dobra ideja smanjivati broj dana u samoizolaciji, Đikić kaže da to ovisi od zemlje do zemlje. - U Hrvatskoj to u jednoj županiji može biti dobro, a u drugoj ne. Moramo biti oprezniji i kritičniji, kaže.

Komentirao je i prijepore u javnosti kada se govori o rukovanju, pogotovo kada je riječ o političarima. Mislim da je to deplasirano malo, u ozbiljnoj situaciji, kad ljudi umiru. Rukovanje je samo jedan pokazatelj. Da se premijer rukuje s nekim predsjednikom ili drugim premijerom, to je suvišno. Moramo držati distancu, prati ruke i nositi maske jer je to neophodno, zaključio je Đikić.