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PREDSTAVLJEN NSCP

Digitalna razmjena podataka u prijevozu tereta!

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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Autor
Zoran Vitas
15.07.2026.
u 17:55

Nositelj projekta je Ministarstvo mora, a partner zadužen za razvoj, implementaciju i održavanje sustava Agencija za komercijalnu djelatnost

Projekt Nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu (NSCP), financiran sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, predstavljen je jučer. Nositelj projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner zadužen za razvoj, implementaciju i održavanje sustava je Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD). Kroz projekt NSCP Republika Hrvatska uključila se u provedbu eFTI uredbe koju Europska komisija prepoznaje kao alat koji će transformirati teretni prijevoz unutar EU poticanjem da se papirnata dokumentacija zamijeni elektroničkim podacima. Europska komisija postavila je obvezu uspostave eFTI gatea svim članicama, a Hrvatska je provela kroz NSCP. Glavni direktor AKD-a Jure Sertić istaknuo je kako je projekt NSCP nastavak uspješne suradnje na projektima od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i AKD-a.

– EFTI ekosustav čine certificirane platforme koje će biti dostupne na slobodnom tržištu i eFTI portali svih država članica. NSCP djeluje kao digitalni posrednik između prijevoznika i nadležnih tijela. Projekt se oslanja na ekspertizu stečenu kroz sustave TACHOnet, SOTAH i AKD Affinis. AKD je potvrdio kako je kao dio državne infrastrukture partner u realizaciji složenih, sigurnosno osjetljivih i infrastrukturno važnih državnih projekata. Kao i u proteklim slučajevima, pružamo sigurna i interoperabilna digitalna rješenja koja ispunjavaju zahtjeve koje pred Hrvatsku stavlja EU – istaknuo je Sertić.

Uredba je dobrovoljna za gospodarski sektor, a kako će izgledati njezina primjena u Hrvatskoj i koje su funkcionalnosti projekta, detaljnije su predstavili Mateo Crnković i Darija Kučinić, voditelj tima AKD-a za projekt NSCP i njegova zamjenica. – Prema EU regulativi, za prijevoznike nema nove obveze, već se mijenja tehnologija. Operatori će putem certificirane eFTI platforme unositi podatke o pošiljci, nakon čega će platforma generirati jedinstvenu digitalnu poveznicu ili QR kod. Službenik nadležnog tijela skeniranjem QR koda pokrenut će provjeru upita te će eFTI portal potražiti podatke ili od platforme vezane uz nacionalni eFTI portal ili će proslijediti upit eFTI portalu druge zemlje članice za koji je vezana platforma na kojoj se nalaze podaci – objasnili su iz AKD-a.
– Danas prijevoznici koriste papirnatu verziju dokumenata, međutim od srpnja 2027. moći će birati između papira ili elektroničke razmjene informacija o prijevozu tereta – izjavio je državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
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Ključne riječi
Žarko Tušek ceste cestovni prijevoz NSCP

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