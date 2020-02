Devetero sudaca nije se moglo složiti pa će o ZDS morati odlučivati svih 25

Ne može sud biti zakonodavac i za ZDS kažnjavati neovisno o kontekstu

Ne može se sud staviti u položaj zakonodavca, odnosno jedino je narod taj koji može odlučiti da određeno ponašanje predstavlja remećenje javnog reda i mira, ističe Davorin Karačić, odvjetnik Marka Perkovića Thompsona, i nastavlja: – Dakle, urlikanje u tri sata noću ili obavljanje nužde na javnom mjestu toliko se ukorijenilo u običaje društva da se zna da to predstavlja remećenje javnog reda i mira, ali ako na koncertu 50 do 100 tisuća ljudi uzvikuje “za dom spremni”, a što se ni na koji način ne miješa s ustaškom ikonografijom, već se veže uz Domovinski rat, HOS i hrvatske branitelje, kako to može predstavljati remećenje javnog reda i mira!? Tko je taj tko se usudi reći “znam ja što si ti mislio kad si to izgovorio” i, bez obzira na kontekst, to uvijek kažnjavati – obrazlaže odvjetnik Karačić te pita zar će se osuditi nekoga bez obzira na to što nema prekršajne namjere.