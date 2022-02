Detektiv iz Srbije: O otmici Mateja dosad nisam razmišljao, ali i to je jedna od pretpostavki

Privatni detektiv u Srbiji Braca Zdravković na svom YouTube kanalu objavio je novi video o Mateju Perišu, Splićaninu koji je prije mjesec i pol dana nestao u Beogradu.

– Matej je najvjerojatnije prilikom izlaska iz kluba Gotik znao točno gdje ide i s kim se treba naći. Najvjerojatnije je na svom telefonu dobio lokaciju i mjesto gdje se treba naći kao i sliku objekta gdje treba doći. Kako je to sve navođeno Google aplikacijom, cijelo njegovo kretanje najvjerojatnije je išlo preko Google mapsa. Google mu je ponudio tri opcije, on je sigurno odabrao prvu, a to je kretanje glavnim ulicama, jer je prvi put u Beogradu. Izlazi iz Gotika, drži svoj telefon, aktivirana mu je aplikacija i prati kartu – govori u videu detektiv Braca.

Analizirao je i Matejevo kretanje u noći nestanka.

– Pratio je upute i trčao, prvo Karađorđevom pa je došao do Brankova mosta i zaustavio taksi. Možda da pita gdje je restoran Savanova jer mu je mapa pokazivala lokacije koje ga bune. Stigao je do restorana, optrčao ga jednom da bi bio siguran da je tamo i sišao je na terasu ispred restorana Savanova koja se nalazi iznad same Save. Tu je najvjerojatnije našao koga je tražio i po vašoj pretpostavci ušao je u čamac. Svojom voljom, ili kako vi kažete, možda je i otet. Dosad nisam razmatrao otmicu kao jednu od pretpostavki, ali sad i nju uzimam u obzir jer idemo teorijom da je Matej Periš živ – ispričao je.

– Ili je protivno svojoj volji odveden u nepoznatom smjeru. Bilo kako bilo, ova pretpostavka je bitna jer još uvijek vjerujem da je živ i da je možda otet od njemu poznate ekipe, a nama od NN izvršitelja. Dok ne bude ta pretpostavka odbačena, ostaje kao opcija – zaključuje detektiv.

