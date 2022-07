Detalji uhićenja u Varaždinu: Tajno su prisluškivani od studenog lani. Buniću su obećali mito ako Gotićeva tvrtka dobije posao

Novi tjedan, nova akcija. Ured europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj (EPPO) radi punom parom. Nakon što su prošli tjedan "posjetili" Viroviticu kako bi lisice na ruke stavili bivšem HDZ-ovom ministru Tomislavu Tolušiću, jer je, kako se sumnja, muljao s novcem EU-a, danas su došli do Varaždina ali i Zagreba. U Varaždinu su uhićene tri osobe, dok je u Zagrebu pretražen Fond za zaštitu okoliša, u sklopu izvida koji se provode.

Bio blizak Bandiću

Vezano za te izvide, nije se previše toga moglo čuti iz službenih izvora, osim što je potvrđeno da su pretrage obavljene, da je izuzeta dokumentacija, da je pretražen i dom bivšeg predsjednika Fonda Siniše Kukića, te da za sada nitko nije ni uhićen ni osumnjičen. No nije baš bilo jasno jesu li uhićenja u Varaždinu povezana s pretragama u Zagrebu. Neslužbeno se pak moglo čuti da se radi o dva kraka iste priče, jer je navodno tvrtka jednog od uhićenog u Varaždinu radila na nekim projektima sanacija u Rijeci, što je navodno posao koji je interesirao istražitelje. Pretraženo je i Kukićevo računalo koji je iz Fonda otišao u svibnju, kada ga je Vlada razriješila dužnosti na njegov zahtjev. No i njegov odlazak iz Fonda ima neslužbenu priču prema kojoj mu je novi ministar Davor Filipović u startu jasno dao do znanja kako ne uživa njegovo povjerenje. Kukić je bivši SDP-ovac koji je kasnije postao blizak Milanu Bandiću. Nakon njegovog odlaska iz Fonda proveden javni poziv za popunjavanje te funkcije na koji se, kako doznajemo, javilo pet kandidata, među kojima je i Mirka Jozić, također bliska Bandićeva suradnica. Kuloari govore da je jedan od kandidata i Siniša Grgić koji je, navodno, i favorit jer ga guraju krugovi oko nekih Plenkovićevih savjetnika.

Što se tiče Varaždina, tamo su stvari malo jasnije. Jer o uhićenjima su se oglasili i EPPO i MUP. Priopćeno je da su uhićene tri osobe koje se sumnjiče za primanje i davanje mita u infrastrukturnom projektu vrijednom više milijuna eura. Konkretnije, riječ je o dodijeli radova na izvođenju projekta Dogradnja i rekonstrukcija Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Varaždinu. Projekt je sufinancirala Europska unija, a vrijednost radova prvobitno je procijenjena na 178 milijuna kuna (23,7 milijuna eura). No kako se neslužbeno doznaje, na kraju je bila prihvaćena ponuda od oko 262 milijuna kuna. Neslužbeno se doznaje da su uhićeni Željko Bunić, bivši direktor tvrtke Varkom, Robert Gotić, predsjednik uprave GK Grupe i istaknuti član HDZ-a te Stjepan Ptiček, poduzetnik. Njima su danas pretražene kuće, stanovi i poslovni prostori, nakon čega su tijekom poslijepodneva dovedeni u Zagreb, u središte EPPO-a na ispitivanje.

Inače kako se neslužbeno doznaje, osumnjičena trojka je bila pod mjerama tajnog praćenja i prisluškivanja od studenog lani. Tada su se provodile pripremne radnje oko natječaj za pročistač, a tada je trojac, kako se sumnja, počeo dogovarati kako da posao dobije Gotićeva tvrtka. To se, kako se sumnja osiguralo tako da se u natječajnu dokumentaciju ubacio uvjet koji se odnosio na posebno injektiranje betona. Riječ je o postupku za koji je specijalizirana Gotićeva tvrtka. Sve je navodno osmislio Ptiček, koji je zajedno s Gotićem obećao mito Buniću ukoliko Gotićeva tvrtka dobije spomenuti posao. Gotićeva tvrtka je u konačnici dobila posao, no mito kako se neslužbeno doznaje, iz nekog razloga nije isplaćen.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Željko Bunić

Što se tiče onog što se događalo tijekom današnjeg jutra u Varaždinu, u dvorištu GK Grupe bio je parkiran policijski kombi. Gotić je bivši HDZ-ov vijećnik, dolazi iz ugledne varaždinske obitelji, njegov je otac bio jedan od osnivača Geotehničkog fakulteta. Poslovnu karijeru je počeo u Austriji i vratio se u Hrvatsku, gdje je razvio uspješan biznis. U politiku se, kako je rekao u jednom intervjuu, uključio jer želi doprinijeti tome da ljudi koji privređuju od svojega rada mogu i živjeti. Uhićen je i dr. sc. Željko Bunić, koji je za direktora komunalnog poduzeća Varkom, u većinskom vlasništvu Grada, izabran početkom 2018. i bio je vijećnik s liste Glas za Varaždin gradonačelnika Ivana Čehoka. Radio je u Prima grupi i Varteksu. Nova gradska vlast na čelu s Nevenom Bosiljem je potkraj prošle godine s njim postigla sporazum o raskidu radnog odnosa, a za novog je direktora izabran Bruno Ister. Projektant Stjepan Ptiček je direktor tvrtke EcoEnergy i bivši direktor Grupe Coning.

Varaždinski gradonačelnik Bosilj rekao je danas da je za uhićenja doznao iz medija. Učinit će, dodao je, sve da europski istražitelji dobiju potrebne podatke i dokumentaciju. Istaknuo je da je model upravljanja gradom koji se primjenjivao do njegova dolaska doživio poraz. Projekt dogradnje i rekonstrukcije pročistača dio je projekta aglomeracije Varaždin za područje Grada Varaždina i desetak općina. Sporazum je početkom kolovoza 2019. potpisan s predstavnicima odabranog ponuditelja, zajednice ponuditelja iz Njemačke i iz Austrije, WTE Wassertechnik i GIS Aqua Austria, a ukupna cijena projekta dogradnje i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iznosila je 203.059.625 kuna, a tadašnji direktor Varkoma najavio je da je rok za dovršenje radova kraj 2022.

’Sjajan projekt’

- Za Varkom je ovo sjajan projekt jer ne ulažemo ništa. Investicija se sa 71 posto financira iz Europskog kohezijskog fonda, oko 24 posto daju Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša te oko 5,7 posto daju jedinice lokalne samouprave - rekao je prilikom potpisivanja sporazuma tadašnji direktor Varkoma Bunić.

No, očito je došlo do nekih problema jer je u travnju ove godine potpisan ugovor o rekonstrukciji i dogradnji pročistača, vrijedan 210 milijuna kuna. Potpisali su ga aktualni direktor Varkoma Bruno Ister i Robert Gotić, predsjednik uprave GK Grupa kao izvođač radova, a rok je, kako je rečeno, kraj 2023. Projekt aglomeracije Varaždina obuhvaća grad Varaždin i deset općina.

- Ovo su repovi koji se vuku iz prethodne vlasti - naglasio je danas gradonačelnik Bosilj. Ivan Čehok, bivši gradonačelnik rekao je da istraga nema veze s njegovim mandatom na čelu grada.