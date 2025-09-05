Naši Portali
PREMINUO MUŠKARAC

Detalji tragedije u Istri: Vozaču pozlilo za volanom pa je udario u četiri vozila. Pokušali su ga spasiti

Hitna pomoć juri cestom
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Daniele Sponza/Hina
05.09.2025.
u 11:53

Drugi sudionici u prometu pokušali su pomoći 73-godišnjaku te su ga reanimirali do dolaska hitne medicinske pomoći, kada su postupanje preuzeli zdravstveni djelatnici

Smrtno je stradao 73-godišnjak iz Valbandona kojemu je u četvrtak na Fažanskoj cesti u Puli pozlilo za vrijeme vožnje te je pritom udario u tri automobila koja su dolazila iz suprotnog smjera i u jedno parkirano vozilo, izvijestila je u petak istarska policija. 

Nesreća se dogodila oko 12.05 sati u naselju Štinjan kada je 73-godišnjak upravljao automobilom pulske registracijske oznake kolnikom Fažanske ceste te mu je dolaskom do raskrižja s Ulicom Šurida pozlilo za vrijeme vožnje.

Uslijed toga vozač automobila izgubio je svijest, automobilom je skrenuo ulijevo i udario u tri vozila koja su dolazila iz suprotnog smjera te u jedno parkirano vozilo. 

Drugi sudionici u prometu pokušali su pomoći 73-godišnjaku te su ga reanimirali do dolaska hitne medicinske pomoći, kada su postupanje preuzeli zdravstveni djelatnici, no unatoč tome, muškarac je preminuo. Nitko od drugih sudionika nesreće nije stradao, kažu u policiji. Dio Fažanske ceste je u vremenu od 12.25 do 14.55 bio je zatvoren te se promet odvijao obilaznim pravcima.
Ključne riječi
policija Pula prometna nesreća

