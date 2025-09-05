FOTO Specijalci u Zagrebu uhitili lažne policajce u akciji: Pogledajte što su im pronašli u automobilu

Zagrebački policajci jučer su na Peščenici uhitili trojicu muškaraca starosti (25, 29 i 29) godina, zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela prijevara lažnim predstavljanjem.

Policijski istražitelji, temeljem operativnog rada i izvida, došli su do saznanja o osumnjičenima koji su u nekoliko navrata koristili lažno predstavljanje kako bi ostvarili nezakonite koristi. Nakon što su ih locirali, policajci su ih priveli u službene prostorije uz uporabu sredstava prisile.

Tijekom pretrage njihovih automobila, policajci su pronašli hrpu novaca koji će biti relevantni za daljnje kriminalističko istraživanje. Policija i dalje intenzivno provodi istragu, a osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predani nadležnom državnom odvjetništvu.