OBJAVLJENI DETALJI

FOTO Specijalci u Zagrebu uhitili lažne policajce u akciji: Pogledajte što su im pronašli u automobilu

Foto: PUZ
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
05.09.2025.
u 09:35

Policija i dalje intenzivno provodi istragu, a osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predani nadležnom državnom odvjetništvu.

Zagrebački policajci jučer su na Peščenici uhitili trojicu muškaraca starosti (25, 29 i 29) godina, zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela prijevara lažnim predstavljanjem.

Policijski istražitelji, temeljem operativnog rada i izvida, došli su do saznanja o osumnjičenima koji su u nekoliko navrata koristili lažno predstavljanje kako bi ostvarili nezakonite koristi. Nakon što su ih locirali, policajci su ih priveli u službene prostorije uz uporabu sredstava prisile. 

Tijekom pretrage njihovih automobila, policajci su pronašli hrpu novaca koji će biti relevantni za daljnje kriminalističko istraživanje. Policija i dalje intenzivno provodi istragu, a osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predani nadležnom državnom odvjetništvu.

