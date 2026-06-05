Divljao po Zagrebu, rušio sve pred sobom i bježao s mjesta nesreće: Sud mu opalio kaznu od koje će mu se zavrtjeti

Zagrebačka policija privela je 32-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola u svega nekoliko minuta izazvao dvije prometne nesreće na području Podsuseda te nakon obje pobjegao s mjesta događaja. Incident se dogodio u utorak navečer, oko 22.50 sati. Muškarac je osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka vozio kroz prometni čvor Zagreb-zapad autoceste A3 kada je, prema navodima policije, zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom u zoni privremene regulacije prometa.

Automobilom je naletio na prometnu signalizaciju i zaštitnu opremu postavljenu na kolniku, pri čemu je oštetio tri markera za razdvajanje smjerova vožnje, tri ploče za označavanje bočne zapreke te jedno postolje za prometne znakove. Umjesto da se zaustavi i ostavi podatke o sebi i vozilu, nastavio je vožnju.

No, to nije bio kraj njegovim problemima. Nastavljajući Ljubljanskom avenijom prema istoku, stotinjak metara prije raskrižja s Ulicom Velimira Škorpika pokušao je promijeniti prometnu traku, a da se prethodno nije uvjerio može li to učiniti sigurno. Tom je prilikom prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio automobila kojim je upravljala 30-godišnjakinja.

Foto: Zagrebačka policija

Nakon drugog sudara ponovno je pobjegao s mjesta nesreće, ne razmijenivši podatke s drugom sudionicom niti ispunivši Europsko izvješće o prometnoj nesreći. Njegov bijeg nije dugo trajao. Policijski službenici ubrzo su ga pronašli i zaustavili u obližnjoj ulici. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozio s 1,68 promila alkohola u organizmu. Vozač je odmah isključen iz prometa i uhićen, nakon čega je uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud.

Policija je za njega tražila 30 dana zatvora te jednogodišnju zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Sud je ipak izrekao blažu kaznu te ga proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom od 2620 eura. Uz to mu je određena i šestomjesečna zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije.