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CRNA SUBOTA

Užas na cestama kod Zadra: Dvije stravične nesreće u nekoliko sati, poginule tri osobe

nesreća
Duško Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Mateja Papić
06.06.2026.
u 16:59

Kod Masleničkog mosta smrtno je stradao motociklist, dok su u Murvici poginule dvije osobe, a policija provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti obje tragedije

U razmaku od svega nekoliko sati na području Zadarske županije dogodile su se dvije teške prometne nesreće u kojima su smrtno stradale ukupno tri osobe, potvrđeno je iz policije.

Prva nesreća dogodila se danas oko 12.40 sati na državnoj cesti DC-08, u blizini Masleničkog mosta u smjeru Zagreba, gdje je smrtno stradao vozač motocikla. Policija je na mjestu događaja provela očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće, a o slučaju je obaviješteno i Županijsko državno odvjetništvo u Zadru. Zbog očevida je od 13.20 sati za sav promet zatvorena dionica DC-08 od Posedarja do križanja s državnom cestom DC-54, a promet se preusmjerava obilaznim pravcima.

Samo nekoliko sati kasnije, oko 15.30 sati, u mjestu Murvica dogodila se još jedna teška prometna nesreća u kojoj su, prema potvrdi Policijske uprave zadarske, smrtno stradale dvije osobe. Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe, a policija provodi očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Zbog policijskog postupanja promet se na tom području odvija otežano. Iz policije navode kako će više informacija biti poznato po završetku očevida.

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Ključne riječi
Zadar prometna nesreća

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