Detalji spašavanja iz Križne jame u Sloveniji: 'Mogu biti sretni što je ovako završilo'

Slovenski spasioci uspješno su spasili svih pet zarobljenih ljudi iz Križne jame, potvrdio je za agenciju STA Walter Zakrajšek iz specijalizirane spasilačke službe Slovenije. Tročlana obitelj i dvoje špiljskih vodiča ostali su zarobljeni u špilji od subote, kada im je visok vodostaj i naglo podignuta razina vode u jami blokirala izlaz. Zatočeni su bili na oko 2,4 kilometra od ulaza u špilju.

Prema riječima zapovjednika Civilne zaštite RS-a Srečka Šestana, voda koja je izazvala visok vodostaj došla je iz pravca Hrvatske, što je iznenadilo i iskusnog špiljskog vodiča. Tročlana obitelj s odraslim djetetom i dvoje vodiča krenula je u subotu u 8 sati u komercijalni obilazak Križne jame u sklopu Udruge ljubitelja Križne jame. Budući da nisu izašli iz špilje u predviđenih 15 sati, dežurni iz udruge se spustio u špilju i uvidio da je voda narasla pa je u 17 sati pokrenuo akciju spašavanja.

Ronioci su već prve noći uspjeli zatočene opskrbiti najnužnijim potrepštinama uključujući grijani šator. Zbog brzaca nije bio moguć pristup čamcem. Voda je nešto opala i danas su spasioci uspjeli do zatočenih doći čamcem, kojim su uz pomoć ronioca izvučeni iz špilje. Spašavanje zarobljenih u špilji izveli su pripadnici Speleospasilačke službe i Jedinice tehničkog ronjenja u sastavu Jedinice za brze intervencije.

Damir Podnar, voditelj ronilačkog tima, rekao je da tijekom spašavanja nisu mogli provesti prvotni plan jer se situacija mijenjala iz sata u sat. Naime, opisao je kako su zarobljene odmah htjeli staviti u čamce, no kako to nije bilo moguće zbog vodostaja. Zbog toga su im dali zaštitna odjela te su oni uz pomoć ronioca došli do čamca s kojim su u konačnici stigli do izlaza. Objasnio je da je povratak bio prilično brz te trajao oko sat i pol, navodi Žurnal24.

Liječnik Zlatko Pogorilić pregledao je sve osobe te zaključio kako su dobro podnijele spašavanje. Nitko, kako je istaknuo, nije imao fizičkih niti psihičkih problema. Nije im potrebno bolničko liječenje, ali ako zatrebaju, kasnije će im biti ponuđena psihološka podrška.

"Mislim da mogu biti sretni što je ovako završilo", kazao je liječnik.

Na pitanje tko je odgovoran za nesreću, Maks Merela, voditelj međunarodne spasilačke jedinice, kazao je: "Bio je to lanac nekoliko nesretnih događaja. Ovo je prva nesreća ovog tipa. Unatoč poznavanju špilje i okoline, praćenju hidroloških prilika i slično, ne može se unaprijed predvidjeti".