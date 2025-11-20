Detalji priče o uhićenoj baki (82) iz Bjelovara koja je uporno dolazila na hitnu: Iz bolnice otkrivaju što se stvarno događalo

U bjelovarskoj Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" privedena je 82-godišnja žena nakon što je remetila javni red i mir na hitnom prijemu. Prema navodima policije, žena je počela glasno vikati i negodovati kada joj je medicinsko osoblje priopćilo da nema potrebe za daljnjom hospitalizacijom. Policija ju je tada uhitila i odvela u službene prostorije. Društvene mreže buknule su nakon te vijesti, a mnogi korisnici reagirali su emotivno, ostavljajući komentare poput: "Ma svaka čast, staricu u zatvor, a kriminalci slobodno šeću", "Sram vas bilo! Ta baka je bolesna i traži pomoć! A kakvi ste vi liječnici da nemate pristup bolesnoj osobi?", prenosi mojportal.hr.

Incident se dogodio u utorak oko 12.40 sati, a medicinsko osoblje pozvalo je policiju nakon što je starija žena počela glasno negodovati jer je liječnici nisu htjeli zadržati u bolnici. Vijest je izazvala snažne reakcije jer su mnogi, temeljem nekoliko službenih rečenica, zaključili da je ženi učinjena nepravda. No, neslužbene informacije iz bolnice i policije otkrivaju drukčiju pozadinu. Prema riječima izvora iz bolnice: "Ta stara žena je iz Bjelovara, a već danima dolazi u bolnicu na OHBP i inzistira da ju se hospitalizira. Liječnici su je nekoliko puta pregledali, međutim ispostavilo se da nema osnove da je se zadrži u bolnici. Ona nije bolesna". Dolazila je desetak dana zaredom, a kada je počela galamiti i ometati druge pacijente, jedan od liječnika odlučio je pozvati policiju.

Sugovornik za mojportal.hr pojašnjava: "Nikome to nije bilo ugodno, no situacija je postala neizdrživa. Zbog njezine galame nitko se nije osjećao ugodno". Policija je ženu privela pred suca za prekršaje te je istoga dana puštena, što znači da nije završila "iza rešetaka", kako se nagađalo na društvenim mrežama. No već idućeg dana opet se vratila na hitni prijem. Ovog puta nitko nije zvao policiju, a nakon nekog vremena sama je otišla. Prema riječima izvora, upravo njezino ponašanje ukazuje na moguće ozbiljnije probleme. Sugovornik dodaje: "Na žalost, iz onoga što je ondje govorila svih tih dana može se zaključiti kako je njezina obitelj zanemaruje i ne brine o njoj. Ponekad samo sjedi u čekaonici, kao da se onamo došla ugrijati. Moguće je da misli kako joj je u bolnici bolje nego kod kuće pa zato i inzistira na hospitalizaciji. No, ljudi se ne smještaju u bolnicu tek tako, jer su sami to poželjeli, za hospitalizaciju treba postojati opravdan razlog, a u ovom slučaju ga nema".