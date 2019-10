Deset dana nakon nesreće pacijentici su ‘oživili’ otrgnutu nogu

Da nemam nogu, shvatila sam kad sam se probudila u autu nakon udarca. Pogledala sam vozača, rekao je: “Bitno je da smo živi. Molim te, ostani sa mnom, nemoj mi padati u šok. Ne gledaj dolje.” Kad je on rekao: “Ne gledaj dolje”, ja sam pogledala dolje i to je bilo katastrofa. Vidjela sam svoju kost i krvavo meso. Kost je bila vani, ispala je. Vozač je tu moju odvojenu kost pridržavao uz mene dok nije došla hitna, ali dok su me izvlačili iz automobila i stavljali na nosila, kost je ispala na cestu, ispričala nam je Martina Dir, 24-godišnja medicinska sestra iz Marine pokraj Trogira, zaposlena u MORH-ovu Vojnom zdravstvenom središtu.

Posjetili smo je u srijedu na odjelu Klinike za traumatologiju KBC-a “Sestre milosrdnice” u Zagrebu, kamo je dopremljena vojnim helikopterom iz zadarske bolnice nakon stravične prometne nesreće. Njezina desna noga stigla je s njom u zasebnoj vrećici.

Vozilo tročlanog tima kninskog vojnog saniteta na povratku s intervencije u Udbini sudarilo se s kamionom na autocesti kod Zadra 30. kolovoza i Martina je jedina pretrpjela tešku ozljedu. Vjerojatno je pri sudaru motor automobila ušao u kabinu i njoj na suvozačkom mjestu odnio nogu. No u zagrebačkoj Traumi uspjeli su joj nogu vratiti tako da je danas ponovno osjeća kao dio tijela, miče prstima i nema nikakve bolove, a za dva tjedna počet će s rehabilitacijom. Sve zahvaljujući doc. dr. Dinku Vidoviću, specijalistu ortopedije i traumatologije, pročelniku Zavoda za sportsku traumatologiju na Traumi.

