Deklasificirani dokumenti otkrivaju: Britanija je 1991. razmatrala podjelu Hrvatske i ustupanje srpskih enklava Srbiji

U vrijeme kad je ratni stroj Slobodana Miloševića razarao hrvatske gradove i sela, a kolone prognanika stizale u sigurnije krajeve Hrvatske, britanska diplomacija razmatrala je mirovni sporazum koji se temeljio na hladnoj formuli “zemlja za mir”. Nedavno deklasificirani dokumenti iz britanskog Nacionalnog arhiva otkrivaju da je Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva (Foreign Office) u ljeto i jesen 1991. ozbiljno razmatralo plan prema kojem bi Hrvatska, da bi dobila međunarodno priznanje, morala ustupiti dio svog teritorija Srbiji. Bila je to realpolitika u najciničnijem obliku, pokušaj da se agresora nagradi, a žrtvu kazni.