POLITIČKA TRGOVINA HRVATSKOM

Deklasificirani dokumenti otkrivaju: Britanija je 1991. razmatrala podjelu Hrvatske i ustupanje srpskih enklava Srbiji

Autor
Žarko Ivković
25.10.2025.
u 21:05

Na početku Mirovne konferencije o Jugoslaviji u rujnu 1991. Douglas Hurd izravno je pitao Tuđmana “može li razmotriti promjenu granica”, a Tuđman je odbio rekavši kako “treba ostati pri konceptu nepromjenjivosti postojećih granica”

U vrijeme kad je ratni stroj Slobodana Miloševića razarao hrvatske gradove i sela, a kolone prognanika stizale u sigurnije krajeve Hrvatske, britanska diplomacija razmatrala je mirovni sporazum koji se temeljio na hladnoj formuli “zemlja za mir”. Nedavno deklasificirani dokumenti iz britanskog Nacionalnog arhiva otkrivaju da je Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva (Foreign Office) u ljeto i jesen 1991. ozbiljno razmatralo plan prema kojem bi Hrvatska, da bi dobila međunarodno priznanje, morala ustupiti dio svog teritorija Srbiji. Bila je to realpolitika u najciničnijem obliku, pokušaj da se agresora nagradi, a žrtvu kazni.

Komentara 1

Pogledaj Sve
JA
Jasamlutalica
21:11 25.10.2025.

Ma nema šanse, naši saveznici, ne mogu vjerovati.

