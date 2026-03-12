Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 231
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Paradoks rata

Dok se bori za svoj opstanak, Ukrajina spašava Trumpa i njegove arapske saveznike

Autor
Danijel Prerad
12.03.2026.
u 22:31

Ukrajinski presretači iz rata u Europi sele se na Bliski istok. Najavljen 'ogroman dogovor' između Saudijske Arabije i Ukrajine već ovoga tjedna

Saudijska tvrtka za proizvodnju oružja potpisala je ugovor o kupnji presretačkih dronova ukrajinske proizvodnje, doznaje Kyiv Independent, a jedan izvor iz ukrajinske obrambene industrije kaže da Rijad i Kijev pregovaraju o zasebnom "velikom dogovoru" za oružje koji bi mogao biti finaliziran ovog tjedna. Nedavni iranski zračni napadi na susjedne zaljevske države usred rata protiv Teherana koji predvode SAD i Izrael pokrenuli su potragu za vojnom opremom za borbu protiv balističkih raketa i bespilotnih letjelica tipa Shahed. Iako su isplativi protiv skupih projektila, presretači protuzračne obrane poput američkog Patriota koštaju milijune dolara - što ih čini neodrživim načinom obaranja jeftinih dronova koji se masovno grade za desetke tisuća dolara po komadu. Zato su tu jeftini ukrajinski dronovi presretači izuzetno korisni.

Ključne riječi
Shahed Saudijska Arabija dronovi Bliski istok Ukrajina rat u Ukrajini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!