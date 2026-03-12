Dok se bori za svoj opstanak, Ukrajina spašava Trumpa i njegove arapske saveznike

Saudijska tvrtka za proizvodnju oružja potpisala je ugovor o kupnji presretačkih dronova ukrajinske proizvodnje, doznaje Kyiv Independent, a jedan izvor iz ukrajinske obrambene industrije kaže da Rijad i Kijev pregovaraju o zasebnom "velikom dogovoru" za oružje koji bi mogao biti finaliziran ovog tjedna. Nedavni iranski zračni napadi na susjedne zaljevske države usred rata protiv Teherana koji predvode SAD i Izrael pokrenuli su potragu za vojnom opremom za borbu protiv balističkih raketa i bespilotnih letjelica tipa Shahed. Iako su isplativi protiv skupih projektila, presretači protuzračne obrane poput američkog Patriota koštaju milijune dolara - što ih čini neodrživim načinom obaranja jeftinih dronova koji se masovno grade za desetke tisuća dolara po komadu. Zato su tu jeftini ukrajinski dronovi presretači izuzetno korisni.