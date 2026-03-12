Saudijska tvrtka za proizvodnju oružja potpisala je ugovor o kupnji presretačkih dronova ukrajinske proizvodnje, doznaje Kyiv Independent, a jedan izvor iz ukrajinske obrambene industrije kaže da Rijad i Kijev pregovaraju o zasebnom "velikom dogovoru" za oružje koji bi mogao biti finaliziran ovog tjedna. Nedavni iranski zračni napadi na susjedne zaljevske države usred rata protiv Teherana koji predvode SAD i Izrael pokrenuli su potragu za vojnom opremom za borbu protiv balističkih raketa i bespilotnih letjelica tipa Shahed. Iako su isplativi protiv skupih projektila, presretači protuzračne obrane poput američkog Patriota koštaju milijune dolara - što ih čini neodrživim načinom obaranja jeftinih dronova koji se masovno grade za desetke tisuća dolara po komadu. Zato su tu jeftini ukrajinski dronovi presretači izuzetno korisni.
Dok se bori za svoj opstanak, Ukrajina spašava Trumpa i njegove arapske saveznike
Ukrajinski presretači iz rata u Europi sele se na Bliski istok. Najavljen 'ogroman dogovor' između Saudijske Arabije i Ukrajine već ovoga tjedna
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.