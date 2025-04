Svjedok 'pokopao' Dekanića: Vidio sam ga kako vrluda automobilom, udara u vozilo i pijan izlazi s mjesta vozača

- Vraćali smo se djevojka i ja iz Slavonskog Broda u Vinkovce, a u Cerni sam primijetio automobil Škodu Superb iz suprotnog smjera koji prelazi iz trake u traku. Stjeran sam s ceste, okrenuo sam se i krenuo prema tom automobilu, no vozio je toliko brzo da ga nisam uspio stići – započeo je svjedok Tomislav Jakšić na suđenju bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću. Bivšeg HDZ-ovog župana tereti se da je u travnju 2022. pijan i službenim vozilom Županije skrivio prometnu nesreću i potom pokušao zataškati da je on vozio.

Umalo se sudarili

Krenuo je za vozilom s kojim se umalo sudario kako bi "vidio što će se dogoditi, odnosno je li vozaču možda pozlilo". U jednom mu se trenutku približio na nekih 150 metara.

- Vidio sam tada kako vrluda po cesti, skrenuo je u lijevo i udario u automobil parkiran ispred ograde jedne kuće, na ulici – ispričao je svjedok Jakšić.

- Odmah sam stao, izašao iz svog automobila i vidio sam kako Damir Dekanić pijan izlazi iz tog vozila, s mjesta vozača. Niti jedna druga osoba nije bila s njim u automobilu. Sa mnom je bila djevojka, no ona nije prilazila mjestu nesreće – kazao je on.

U početku nije znao o kome se radi, ali kada je vlasnica udarenog automobila izašla, "sa strahom je, tiho rekla kako je riječ o županu Dekaniću". - Dekanić nas je molio da ne zovemo policiju. Obratio sam mu se i rekao: "Svaka čast, župane", i da više nije normalno to što radi, jer mu to nije prvi put – ispričao je.

Po optužnici, Damir Dekanić je 17. travnja 2022. u Cerni i Županji vozio službenu Škodu s 1,44 promila alkohola u krvi te je zbog prebrze vožnje i pijanstva skrivio nesreću u kojoj su oštećena dva vozila i ograda kuće. Kako bi izbjegao odgovornost, sa svojim bratićem Krešimirom Bičanićem, koji se svojim automobilom dovezao na mjesto nesreće, te Nikolinom Meseljević, vlasnicom vozila i ograde u koje je udario, dogovorio se, tereti se, kako će u slučaju dolaska policije reći da je Škodu vozio Bičanić, a Dekanić je bio suvozač, te da je do nesreće došlo zbog izbjegavanja naleta na životinju na cesti. USKOK tereti policajce da su, na Dekanićevo traženje, neistinito prikazali kako je Bičanić skrivio prometnu nesreću.

Sudi se Damiru Dekaniću, Krešimiru Bičaniću, Nikolini Meseljević, pomoćniku šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislavu Farkašu i policajcu iz očevidne ekipe Miji Pranjkiću. Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. nagodila s Uskokom i priznala krivnju pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

"Rekao je da ne zovu policiju"

- Zračni jastuci na mjestu vozača su bili otvoreni, na mjestu suvozača nisu, što je dokaz da je bio sam u vozilu. Dugo sam u automobilskoj industriji, profesionalni sam vozač, i znam kako izgleda prometna nesreća – nastavio je svjedok Jakšić na osječkom sudu.

- Čuo sam da je rekao da se ne zove policija i da će se sve riješiti. Bio sam svega dva do tri metra od njega i vlasnice. Zadržao sam se tamo desetak minuta, sjeo sam u svoj automobil, krenuo prema Vinkovcima i nazvao policiju. Rekao sam im da je župan Dekanić skrivio prometnu nesreću, a policajac mi je samo odgovorio: "Dobro, poslat ćemo nekoga" – ispričao je on. Ne može se sjetiti je li policiji rekao da je Dekanić alkoholiziran. - Kada je Dekanić izašao iz automobila, vidio sam da tetura i drži se za vozilo, jasno se moglo zaključiti da je pod utjecajem alkohola – rekao je svjedok.

Nastavio je voziti prema Vinkovcima, a onda se u jednom trenutku okrenuo i počeo vraćati na mjesto nesreće. - Pomislio sam jednostavno da će se to pokušati zataškati jer nije prvi puta da se stvari u Hrvatskoj zataškavaju. I eto, dogodilo se – izjavio je Jakšić. Krenuo je prema Cerni, a djevojka mu je počela mobitelom snimati mjesto događaja.

- Ja sam pričao dok je ona snimala, rekao sam da ćemo vidjeti koji su to ljudi iz HDZ-a upravljali automobilom i da je gospodin župan uspio razbiti čak dva automobila. Kada smo se vratili na mjesto nesreće, uočio sam parkiranu Škodu Karoq i vidio jednu mušku i jednu žensku osobu. Snimili smo dva videa i nastavili kući – rekao je. Djevojka je video poslala portalu Cibalea. Snimke je Jakšić kasnije poslao i policiji. Na upit tužitelja, odgovorio je kako se neposredno nakon nesreće nije nikakva druga muška osoba, osim Dekanića, nalazila na tom mjestu.

- Tamo su bili Nikolina, Dekanić i došla je susjeda – kazao je. Obrana je stavila primjedbu na iskaz svjedoka u cijelosti. - Neistinito je iskazivao da je pratio Škodu Superb i vidio trenutak nesreće jer nije vremenski moguće da se nakon mimoilaženja s tim vozilom okrene i stigne vidjeti udar. Neistinito je iskazivao i o vremenu poziva policiji, što proizlazi iz materijalne dokumentacije. Tražim da se DORH-u dostavi dokumentacija s današnje rasprave zbog sumnje u davanje lažnog iskaza – reagirao je Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar.

- Gospodin odvjetnik mora znati da sam ja profesionalni vozač i da meni okretanje u roku od tri sekunde nije nikakav problem – komentirao je na to svjedok Jakšić. I branitelji drugih okrivljenika stavili su primjedbu na iskaz svjedoka, smatrajući ga neistinitim i kontradiktornim. Izrazili su i sumnju kako Jakšić "ima nešto osobno protiv Dekanića pa želi da bude osuđen", s obzirom na njegovu rečenicu kako županu to nije prvi put. Naveli su i kako nije istinita tvrdnja da na mjestu suvozača nije bio aktiviran zračni jastuk jer je to, tvrde, u suprotnosti s materijalnim dokazima. - Ostajem u cijelosti kod svog iskaza – rekao je na to svjedok. Policija je napravila očevid i na Jakšićevom vozilu, a nastalo je kada je sišao s ceste pri mimoilaženju s Dekanićevim vozilom, kako bi izbjegao sudar.

Svjedočila je i Jakšićeva djevojka Ilijana Tadić, također profesionalna vozačica, teškog teretnog vozila. I ona je opisala kako su svojim automobilom zahvatili bankinu da bi izbjegli sudar sa Škodom Superb, potom se okrenuli i krenuli za tim vozilom i ubrzo potom svjedočili sudaru.

- Vidjela sam automobil zabijen u drugi parkirani automobil. Sam trenutak kontakta dvaju vozila ja nisam vidjela. Stali smo i izašli da vidimo možemo li nešto pomoći. Kada smo prišli, vozač je govorio: "Molim vas, samo ne policiju, sve će se riješiti" – ispričala je Ilijana Tadić i dodala kako im je ta žena rekla "nešto u tipu da se radi o županu".

- Dekanić je izašao s mjesta vozača. Osobno ga ne poznajem, ali znam ga s televizije i da se radi o županu. Bio je pijan. Nije izašao iz automobila, već doslovce ispao s mjesta vozača. Rekla sam mu "Neka Vam je sretno" i nastavili smo prema Vinkovcima – dodala je. Drugih osoba u vozilu s Dekanićem, tvrdi, nije bilo.

I ona je ustvrdila kako zračni jastuk na strani suvozača nije bio aktiviran, niti su se suvozačeva vrata otvarala. Navela je i kako su se vratili da bi snimili prometnu nesreću "da se ne bi nešto zataškalo". Obrana je i na njezin iskaz stavila primjedbu, nazivajući ga neistinitim. Anica Rajković živi u neposrednom susjedstvu kuće u čiju se ogradu zabio službeni županijski automobil. Rodbinski je povezana s vlasnicom kuće, ali od prometne nesreće ne kontaktiraju.

- Začula sam više udaraca, istrčala sam iz kuće i vidjela da je jedan automobil udario drugi. Pritrčala sam, gospodin Dekanić je, vidno ošamućen, vjerovala sam da je od šoka, već bio izašao iz vozila. Stajao je i držao se za auto. Tada su izašli Nikolina i njezina prijateljica. Bila je velika subota, već je, zapravo, prošla ponoć. Pitala sam Dekanića ima li u autu još osoba i je li netko ozlijeđen, a on je rekao da nema nikoga. Nisam ni ja vidjela nikoga - započela je svjedokinja Rajković, a kasnije je dodala kako u tom trenutku nije prepoznala Damira Dekanića.

- Nikolina se sva tresla, bilo joj je hladno i bila je u šoku, ja sam ju stisnula uza se, držala je mobitel u ruci i pitala: "Bože, što sad da radim? Da zovem policiju?". Na to je Dekanić rekao: "Nemojte nikoga zvati, ja ću nadoknaditi štetu i vama, i vama, i vama", što se odnosilo na štetu za mene, Nikolinu i njezinu prijateljicu Maju - nastavila je.

Ispričala je i kako se, nedugo nakon prometne, zaustavio automobil iz kojega je izašao jedan muškarac i rekao: "Majstore, gledam te kako voziš slalom po cesti, snimam te i pratim od ciglane".

- On je znao o kome se radi jer ga je oslovio s "Deks" i meni je rekao: "Gospođo, sretno!". I Nikolina ga je, još prije nego je taj čovjek došao, nazvala istim nadimkom: "Opa, pa to si ti, pa kud baš ti?" - kazala je svjedokinja Rajković.

Uočila je i još jedan automobil, iz kojega je izašao muškarac, njoj nepoznat, i razgovarao s Dekanićem, a nedugo potom došla je i policija. - Policajka je prišla Nikolini i uvela ju u dvorište. Vidjela sam da sam nepotrebna i ja a sam zatim otišla. Imala sam svojih osobnih problema i mislila sam da mi je to višak, da mi cijeli taj događaj ne treba – rekla je. Obrana je i njezin iskaz smatrala lažnim, odnosno da uopće nije ni bila na mjestu nesreće.