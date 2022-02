Dekanić o Medvedevoj izjavi oko plina: To bi se moglo dogoditi. Postojeće mjere u Hrvatskoj neće biti dovoljne

Zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev komentirao je danas sankcije koje zemlje Zapada nameću Rusiji, smatrajući da će uskoro ''Europa 1.000 kubika plina plaćati 2.000 eura''.

Energetski stručnjak Igor Dekanić objasnio je za RTL Direkt što znači njegova izjava i može li on prijetiti s obzirom da cijena ovisi i o tržištu.

- Pretpostavljam da to nije prijetnja nego procjena da bi se to moglo dogoditi. I moglo bi se. Za Hrvatsku to znači da ove postojeće mjere neće biti dovoljne - kazao je.

Procjene Medvedeva značile bi dvostruko poskupljenje za Europljane u odnosu na sadašnje stanje, a Sjeverni tok 2 jedan je od šest velikih plinovoda preko koji stiže ruski plin u Europu. Osim njega, postoji i turski tok preko Crnog mora do Bospora, plinovodi Bratstvo i Bružba preko Ukrajine, Yemel prema sjeveru Poljske te Sjeverni tok 1 do Njemačke.

Foto: RTL

Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin kazao je kako ovakva situacija nikome nije u interesu.

- Nije interesu ni Rusije ni Europe da nemaju rješenje. Ovakve napetosti sigurno dovode do poskupljenja. Investitori će sigurno iskoristiti ovakve prilike - kazao je.

