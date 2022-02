Zelenski: 'Želimo mir, ali spremni smo i na dugu borbu'; SAD najavio oštrije sankcije

Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je u ponedjeljak dvije odmetnute proruske regije na istoku Ukrajine i potom zapovjedio ruskoj vojsci da odmah ondje krene u "operaciju očuvanja mira", što je izazvalo oštre osude zapada i pojačalo strahove da je rat na pomolu.

Pratite tijek događaja:

6:41 - Sjedinjene Države koordiniraju se sa saveznicima i u utorak će najaviti nove sankcije Rusiji, u odgovoru na odluku Moskve da prizna nezavisnost dviju odmetnutih ukrajinskih regija i tamo pošalje svoju vojsku, kazali su u ponedjeljak američki dužnosnici.

"SAD će sutra nametnuti sankcije Rusiji u odgovoru na ovo jasno kršenje međunarodnog prava i ukrajinskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta", kazala je američka veleposlanica pri UN-u Linda Thomas-Greenfield novinarima nakon sastanka Vijeća sigurnosti UN-a u ponedjeljak navečer.

"Mi možemo, hoćemo i moramo biti ujedinjeni u pozivima Rusiji da povuče svoju vojsku, vrati se za diplomatski stol i radi ka miru", dodala je.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je priznao nezavisnost dvjema odbjeglim proruski orijentiranim regijama Ukrajine i poslao tamo vojsku radi "očuvanja mira", pojačavši napetosti sa Zapadom oko Ukrajine. Dužnosnici Bidenove administracije izjavili su kako takav Putinov potez, budući da je Rusija već imala tamo vojsku, nije osnova za uvođenje šireg paketa sankcija koje su SAD i saveznici najavili u slučaju da Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu.

Umjesto toga, Bijela kuća najavila je odvojene, manje oštre i ciljanije sankcije.

Predsjednik Joe Biden izdao je izvršnu naredbu koja će, kako je rekla glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki, "zabraniti nova ulaganja, trgovinu i financiranje od strane američkih osoba prema, iz ili u takozvane DNR i LNR regije Ukrajine", misleći pritom na samoproglašene regije Donjeck i Lugansk.

Psaki je kazala da će SAD nove mjere najaviti u utorak a bit će usmjerene na Rusiju. Ruski veleposlanik pri UN-u u ponedjeljak je ustvrdio kako se Istočna Ukrajina nalazila na rubu nove "ukrajinske vojne avanture" koju Rusija nije mogla dopustiti, prisegnuvši da neće dopustiti da u toj regiji dođe do "novog krvoprolića".

Govoreći na izvanrednom sastanku Vijeća sigurnost UN-a, Vasilij Nebenzia također je upozorio zapadne sile da "dvaput razmisle" i ne pogoršavaju situaciju u Ukrajini.

6:29 - Japan će se najvjerojatnije pridružiti zapadnim sankcijama protiv Rusije, uključujući i zabranu izvoza u tu zemlju elektroničkih čipova i drugih visokotehnoloških proizvoda, ukoliko ruski predsjednik Vladimir Putin zapovjedi invaziju na Ukrajinu, izvijestio je u utorak dnevni list Yomiuri.

Odluka trećeg svjetskog gospodarstva da se pridruži svom američkom savezniku i drugim članicama skupine G7 u prijetnji ekonomskim sankcijama dolazi nakon što je Putin zapovjedio svojim snagama da uđu u odmetnute regije na istoku Ukrajine koje sada Rusija priznaje kao neovisne države.

Zabrana japanskog tehnološkog izvoza u Rusiju bila bi šira od one nametnute 2014. nakon okupacije ukrajinskog poluotoka Krima, a Tokio također razmatra uvođenje sankcija ruskim bankama, objavio je Yomiuri.

Dužnosnici japanske vlade zasad nisu komentirali te informacije.

Japan je u prošlosti zauzimao mekša stajališta prema Rusiji od Sjedinjenih Država, a niz japanskih čelnika pokušavao se dodvoriti Putinu kako bi vratio Japanu sjeverne otoke okupirane nakon Drugog svjetskog rata. Japan je također veliki kupac ruskog plina.

Ipak, u posljednje vrijeme Tokio je pokazivao sve veću zabrinutost zbog ruskih vojnih aktivnosti u istočnoj Aziji te zbog jačanja sigurnosne suradnje s Kinom.

6:28 - Odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina da pošalje vojsku u odmetnute ukrajinske regije za sada ne predstavlja daljnju invaziju koja bi izazvala sankcije šireg spektra, ustvrdio je u utorak neimenovani dužnosnik administracije američkog predsjednika Joea Bidena.

Dodao je kako bi do pune invazije moglo doći u bilo kojem trenutku.

Slanje ruske vojske u odmetnute regije ne predstavlja ništa novo, kazao je isti dužnosnik. To je i razlog zašto takav Putinov potez nije izazvao dodatne sankcije. "Ovo nije daljnja invazija, jer je to teritorij koji su oni već okupirali", dodao je.

Putinovo priznanje nezavisnosti dviju odmetnutih ukrajinskih regija i odluka o slanju vojske u to područje podigli su uloge sa Zapadom oko Ukrajine.

Bijela kuća objavila je ubrzo nakon Putinove objave da će spriječiti američka ulaganja u ta područja, a jedan dužnosnik administracije rekao je novinarima da će u utorak biti najavljene dodatne mjere. No, sve je to odvojeno od šireg paketa sankcija koje je Washington obećao provesti sa svojim saveznicima ukoliko Rusija napadne Ukrajinu.

"Ulazak ruskih trupa u Donbas samo po sebi nije ništa novo. Rusija je već imala svoje snage u regiji Donbasa u proteklih osam godina... Samo što su to sada odlučili činiti na otvoreniji način", kazao je drugi dužnosnik. "Rusija nastavlja eskalirati ovu krizu koju je sama stvorila. Nastavit ćemo s diplomacijom sve dok ne krenu tenkovi, ali ne gajimo iluzija o tome što će vjerojatno uslijediti", napomenuo je.

6:27 - Predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE) Tiny Kox ocijenio je u ponedjeljak da Rusija priznanjem dviju odmetnutih proruskih regija na istoku Ukrajine krši međunarodne zakone te pozvao Rusiju da tu odluku poništi, priopćeno je iz Vijeća Europe.

"Pridružujem se izjavi glavne tajnice Vijeća Europe Marije Pejčinović Burić da je priznanje takozvanih 'narodnih republika' Donjeck i Lugansk u suprotnosti s međunarodnim pravom te da predstavlja jednostrano kršenje Sporazuma iz Minska, koji ostaju jedina osnova za rješenje sukoba u Donbasu", navodi Kox u izjavi.

"Zajedno s glavnom tajnicom, potvrđujem nepokolebljivu potporu suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica", ističe se u izjavi.

Pridružuje se glavnoj tajnici Pejčinović Burić u pozivu Rusiji da poništi ovakvu odluku, te poziva Rusiju da se suzdrži od daljnjeg pogoršavanja situacije.

"Zajedno s glavnom tajnicom ustrajno pozivam sve države članice Vijeća Europe da svoje nesuglasice rješavaju dijalogom temeljenim na poštivanju načela sadržanih u Statutu Vijeća Europe i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima", napominje Kox, koji će, kako navodi, Skupštini predložiti da se hitno pozabavi ovim pitanjem, "uključujući i na Stalnom odboru u Berlinu 11. ožujka".

6:06 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij optužio je Rusiju za uništavanje mirovnih napora i u obraćanju naciji u utorak u ranim jutarnjim satima isključio bilo kakve teritorijalne koncesije toj zemlji.

Zelenskij se obratio naciji nakon odluke Rusije da službeno prizna neovisnost dviju odmetnutih proruski orijentiranih regija istočne Ukrajine te da tamo pošalje svoju vojsku, dajući dodatno ubrzanje krizi za koju Zapad strahuje da bi mogla izazvati veći rat.

Nakon što je predsjedao sastankom Vijeća sigurnosti, Zelenskij je optužio Rusiju za kršenje suverenosti teritorija Ukrajine te ustvrdio kako bi to moglo značiti da Moskva odustaje od mirovnih pregovora i Sporazuma iz Minska usmjerenih na okončanje separatističkog sukoba u istočnoj Ukrajini.

Foto: Ukrainian Presidential Press Ser Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy examines weapons as he attends tactical military exercises held by the country's armed forces at a training ground in the Rivne Region, Ukraine February 16, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. Photo: Ukrainian Presidential Press Ser/REUTERS

Ukrajina želi razriješiti krizu uz pomoć diplomacije, rekao je Zelenskij, ali je isto tako spremna na dugotrajnu borbu.

"Odani smo mirnom i diplomatskom putu, slijedit ćemo njega i samo njega", izjavio je Zelenskij. "Ali mi smo na svojoj zemlji, ne bojimo se ničega i nikoga, nikome ništa nismo dužni i nikome ništa nećemo dati", dodao je.

Pozvao je na hitan samit čelnika Ukrajine, Rusije, Njemačke i Francuske, te istovremeno pozvao ukrajinske saveznike da poduzmu akciju protiv Rusije.

Foto: SPUTNIK/REUTERS Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the Security Council in Moscow, Russia February 21, 2022. Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. Photo: SPUTNIK/REUTERS

Ruski su potezi naišli na osudu SAD-a i Europe te najavu novih sankcija, iako nije odmah bilo jasno hoće li rusku vojnu akciju Zapad smatrati početkom invazije u punom razmjeru. To područje je već ranije bilo pod kontrolom separatista koje podržava Rusija.

"Očekujemo jasne i učinkovite korake podrške od svojih partnera", rekao je Zelenskij. "Vrlo je važno vidjeti tko je naš pravi prijatelj i partner, a tko će i dalje nastaviti riječima plašiti Rusiju", upozorio je.

Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin u sinoćnjem je govoru objavio kako priznaje pokrajine Donbass i Lugansk, nakon čega je naredio vojsci da krene u "mirnovnu misiju" na to područje. Zapad je odmah osudio takav potez ruskog predsjednika nazvavši ga invazijom.

Očekuje se kako će Europska unija, Velika Britnija, Japan, Kanada, SAD i niz drugih zemalja tijekom dana objaviti oštre ekonomske sankcije Rusiji.

Cijelu situaciju, sinoć nešto prije ponoći komentirao je i hrvatski premijer Andrej Plenković. On je putem Twittera izrazio podšku ukrajinskom narodu te osudio djelovanje Rusije.

