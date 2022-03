Dejana Karan: I mi pekari moramo dizati cijene ili bismo radili s gubitkom

Poskupljenja energenata, a onda i rat u Ukrajini rezultirali su brojnim poremećajima na tržištu, pa tako i na tržištu žitarica. Sve to dovodi do nestašica, ali i znatnog rasta cijena kojem svakodnevno svjedočimo. Cijene kruha i peciva porasle su širom Hrvatske, ali to nije kraj jer se očekuju još više cijene. Postoje čak i neke procjene da bi cijena kruha od 600 ili 700 grama mogla biti i 15 kuna. Cijena te iste štruce prije samo nekoliko mjeseci iznosila je 7 ili 8 kuna.

– Za sada nitko ne može reći kolika će cijena biti ni koliko će ovo divljanje cijena trajati. Nadam se da će se cijene ubrzo vratiti na staro, ili barem približno starim cijenama, jer ovo je strašno. Sve poskupljuje, a istodobno plaće ostaju iste. Nitko se ne usudi dizati plaće jer ne znamo hoćemo li moći prodati svoje proizvode i isplatiti plaće – kaže Dejana Karan, vlasnica pekarnice iz Vukovara.

Podsjeća da su nagla poskupljenja počela od Nove godine te traju i dalje. Do Nove godine cijena brašna iznosila je 2,20 kuna po kilogramu, bez PDV-a, zadnju turu platila je 3,85, a već joj je najavljeno da će cijena sljedeće biti više od 4 kune. Ide se toliko daleko da se cijene nekih namirnica u pet radnih dana tri puta mijenjaju, a pri narudžbi odmah se kaže da ponuđena cijena vrijedi samo za taj dan. A rastu i cijene ulja, margarina, masti, mesa, mlijeka, energenata.

– Kada se sve to uzme u obzir, i mi pekari moramo dizati cijene jer bismo u suprotnome svjesno radili s gubitkom. Kupci vide kada poraste cijena, ali ne znaju koja sve mi davanja imamo i što sve i koliko plaćamo. Imam 18 zaposlenih, plaćamo najam, davanja državi i sve drugo, moramo voditi računa o svemu – zaključila je Karan.