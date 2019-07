Deblokirali mu račun pa potvrdili optužnicu

U hrvatskom pravnom sustavu sve je moguće pa tako i da se u istom danu optuženiku ukine privremena blokada imovine jer mu optužnica dvije godine nije postala pravomoćna da bi potom, samo koji sat kasnije, ta sporna optužnica postala – pravomoćna!?

Navedeno se dogodilo Mariju Mamiću, sinu odbjeglog Zdravka Mamića i jednom od optuženika u aferi Dinamo 2.

Račun u BiH

Isti dan kada mu je ta optužnica postala pravomoćna, optužno vijeće ukinulo mu je i privremenu mjeru osiguranja oduzimanja imovinske koristi. Konkretnije, deblokiran mu je račun otvoren u Raiffeisen banci BiH u Sarajevu te Mamić sada može raspolagati novcem na tom računu. Deblokadu računa, odnosno ukidanje privremene mjere zabrane raspolaganja novcem na računu, zatražila je Mamićeva obrana. Zahtjev su argumentirali činjenicom da je optužnica protiv njega i ostalih optuženih u aferi Dinamo 2 podignuta 10. srpnja 2017., da još nije postala pravomoćna te da su prošle više od dvije godine od kada je privremena blokada imovine određena.

Taj račun Marija Mamića, Županijski sud u Zagrebu, po zahtjevu USKOK-a, blokirao je 25. studenog 2015. A kako zakon kaže da privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi do potvrđivanja optužnice može trajati najdulje dvije godine, optužnom vijeću Županijskog suda u Osijeku nije preostalo ništa drugo do da se drži slova zakona i ukine blokadu Mamićeva bankovnog računa. I sve to ne bi bilo ništa čudno da koji sat kasnije nisu donesene još dvije odluke vezane za Marija Mamića. Jednom je odbijen njegov zahtjev za izdvajanje nezakonitih dokaza, jer je to sud smatrao zloporabom prava, a drugom je potvrđena optužnica u aferi Dinamo 2.

Potvrđivanje optužnice se otegnulo jer je obrana koristila svoja zakonska prava za legalnu opstrukciju postupka pa, osim što su tražili izdvajanje dokaza koje su oni smatrali nezakonitom, nisu primali ili podizali pozive, problematizirali su status tužitelja te su tražili izuzeće sudaca i premještanje suđenja iz Osijeka u Zagreb.

Pravni manevri

Kada su iscrpili sve pravne manevre, odnosno kada im je Županijski sud u Osijeku zahtjeve odbio, a te odluke kasnije potvrdio i Vrhovni sud, optužnica je postala pravomoćna. No, u međuvremenu se stvorio zakonski okvir za deblokadu računa Marija Mamića, što su on i njegova obrana iskoristili. I sve je u skladu s duhom i slovom zakona, osim činjenice da su pravo i pravda opet izigrani jer je Mario Mamić, koristeći sve što mu zakon dozvoljava, na koncu taj zakon izigrao.

Odluka o deblokadi imovine donesena je prije odluke o potvrđivanju optužnice kojom se Mamića, njegova oca i strica te još nekoliko osoba tereti za izvlačenje oko 200 milijuna kuna iz Dinama.