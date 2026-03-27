Premijer u ACI-ju: Sprema se veliki investicijski val u marine

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetio je danas sjedište ACI d.d., gdje se sastao s predsjednicom Uprave Ankicom Kruljac, članom Uprave Ivanom Herakom, članom Uprave tvrtke ACI – GITONE Anđelkom Petrinićem i predstavnicima ACI-ja. U sastavu izaslanstva tijekom državnog posjeta bili su i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Tomislav Leko, glasnogovornik Vlade Marko Milić te direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić. Tom prigodom predsjedniku Vlade i članovima izaslanstva predstavljene su ključne aktivnosti nacionalnog lanca marina uoči nove nautičke sezone, kao i razvojni smjer Društva u razdoblju koje slijedi.

U razgovoru je istaknuta važnost stabilnog i dugoročnog koncesijskog okvira kao temeljnog preduvjeta za realizaciju investicijskog potencijala i provedbu kapitalno intenzivnih projekata. Predsjednica Uprave naglasila je kako pravovremeno rješenje koncesijskih pitanja omogućuje dugoročno planiranje i dodatno jačanje konkurentnosti hrvatskog nautičkog turizma.

ACI ulazi u novi investicijski ciklus usmjeren na modernizaciju marina u svom sustavu, podizanje kvalitete usluge te razvoj dodatnih sadržaja, s ciljem daljnjeg jačanja pozicije vodećeg nautičkog lanca na Mediteranu.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković zahvalio je na pozivu te je istaknuo važnost nautičkog turizma koji je važan dio turističke ponude naše zemlje. Istaknuo je njegov doprinos razvoju obalnih područja, otoka i ukupnoj međunarodnoj prepoznatljivosti Hrvatske kao atraktivne pomorske destinacije.

„Zadovoljstvo nam je što je predsjednik Vlade po prvi put posjetio sjedište ACI-ja. Danas smo snažno usmjereni na ključne strateške prioritete – osiguravanje stabilnog koncesijskog okvira i pokretanje novog investicijskog ciklusa. Pred ACI-jem je razdoblje snažnijih ulaganja u modernizaciju i razvoj naših marina, čime želimo dodatno unaprijediti kvalitetu usluge i učvrstiti poziciju Hrvatske kao jedne od vodećih nautičkih destinacija na Mediteranu. U novu sezonu ulazimo potpuno spremni, s jasnim fokusom na njezino uspješno otvaranje koje tradicionalno očekujemo s uskrsnim vikendom. Zahvaljujemo predsjedniku Vlade na konstruktivnom razgovoru i podršci razvoju sektora te se veselimo daljnjoj suradnji na projektima koji će dodatno unaprijediti hrvatski turizam i gospodarstvo“, istaknula je predsjednica Uprave ACI d.d. Ankica Kruljac.

Predsjednik Vlade u sklopu svog posjeta Primorsko – goranskoj županiji posjetio je i LNG Terminal te JANAF Terminal u Omišlju, nazočio je potpisivanju Ugovora za izgradnju poddionice Križišće – Jadranovo, a u Rijeci se sastao sa županom Primorsko – goranske županije Ivicom Lukanovićem i gradonačelnicom Rijeke Ivom Rinčić te Upravom Jadrolinije.