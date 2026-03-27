FOTO Dramatično spašavanje kod Plitvica: Obitelj s bebom zameo golemi snijeg

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Plitvička Jezera uspješno su proveli zahtjevnu akciju spašavanja obitelji s malim djetetom koja je ostala zametena u snijegu na području Krbavice. Prema informacijama koje je objavila Hrvatska vatrogasna zajednica, dojava o unesrećenima zaprimljena je u 13:08 sati. Obitelj se nalazila u kombi vozilu zaglavljenom u šumskom predjelu, odsječena zbog iznimno visokog snijega.

Na intervenciju je odmah upućena dežurna smjena JVP Plitvička Jezera, koju su činila tri vatrogasca, uz dodatnog pripadnika DVD-a Plitvička Jezera. Na teren su izašli s dva pickup vozila, no zbog snježnih nanosa koji su na pojedinim mjestima prelazili visinu od 80 centimetara, daljnje napredovanje vozilima nije bilo moguće.

Vatrogasci su stoga nastavili pješice, probijajući se kroz zahtjevan šumski teren gotovo dva kilometra. Do zametenog vozila stigli su u 14:26 sati. U međuvremenu su angažirani i strojevi komunalne službe, kao i traktor u vlasništvu mještanina Jovana Zaklana iz Krbavice, koji su uspjeli doći do lokacije. Zajedničkim naporima vatrogasaca i uključenih službi obitelj je izvučena na sigurno. Posebno zabrinjava činjenica da se među unesrećenima nalazilo i dijete staro godinu i pol dana. Nakon uspješne akcije spašavanja, obitelj je zbrinuta u Đačkom domu u Korenici, gdje im je osigurana toplina i sigurnost u 15:30 sati.