Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
USPJEŠNA INTERVENCIJA

FOTO Dramatično spašavanje kod Plitvica: Obitelj s bebom zameo golemi snijeg

Foto: JVP Plitvička jezera
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
27.03.2026.
u 18:53

Obitelj se nalazila u kombi vozilu zaglavljenom u šumskom predjelu, odsječena zbog iznimno visokog snijega.

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Plitvička Jezera uspješno su proveli zahtjevnu akciju spašavanja obitelji s malim djetetom koja je ostala zametena u snijegu na području Krbavice. Prema informacijama koje je objavila Hrvatska vatrogasna zajednica, dojava o unesrećenima zaprimljena je u 13:08 sati. Obitelj se nalazila u kombi vozilu zaglavljenom u šumskom predjelu, odsječena zbog iznimno visokog snijega.

Na intervenciju je odmah upućena dežurna smjena JVP Plitvička Jezera, koju su činila tri vatrogasca, uz dodatnog pripadnika DVD-a Plitvička Jezera. Na teren su izašli s dva pickup vozila, no zbog snježnih nanosa koji su na pojedinim mjestima prelazili visinu od 80 centimetara, daljnje napredovanje vozilima nije bilo moguće.

Vatrogasci su stoga nastavili pješice, probijajući se kroz zahtjevan šumski teren gotovo dva kilometra. Do zametenog vozila stigli su u 14:26 sati. U međuvremenu su angažirani i strojevi komunalne službe, kao i traktor u vlasništvu mještanina Jovana Zaklana iz Krbavice, koji su uspjeli doći do lokacije. Zajedničkim naporima vatrogasaca i uključenih službi obitelj je izvučena na sigurno. Posebno zabrinjava činjenica da se među unesrećenima nalazilo i dijete staro godinu i pol dana. Nakon uspješne akcije spašavanja, obitelj je zbrinuta u Đačkom domu u Korenici, gdje im je osigurana toplina i sigurnost u 15:30 sati.
Ključne riječi
Vatrogasci Plitvička jezera nevrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!