Europa traži ravnotežu između sigurnosti i cijena energije

U zagrebačkom hotelu Hilton Garden održan je još jedan Energetski summit u organizaciji Poslovnog dnevnika, skup ključnih čimbenika energetike u nas. Nakon što je skup pozdravio Mladen Miletić, glavni urednik Poslovnog dnevnika, prisutnima u popunjenoj konferencijskoj dvorani hotela obratio se Vedran Špehar, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva koji je odmijenio ovom prigodom ministra Antu Šušnjara koji je bio na službenom putu u Rijeci, kako je rekao Špehar, upravo zbog teme energetike. Ministar doista i jest bio na JANAF-ovu terminalu u Omišlju s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Špehar je podsjetio kako je dio odluka EU što se energetike tiče donesen prebrzo, a dio odluka bez promišljanja njihovih posljedica. Nakon Špehara, izlaganje je imao Davor Ivo Stier, zastupnik u Europskom parlamentu. – Ne treba odustati od obnovljivih izvora nego ih treba gledati kao na instrument za otpornost na vanjske šokove, alat za postizanje veće strateške stabilnosti Europe, rekao je Stier dodavši kako su energetska sigurnost i konkurentnost apsolutni prioritet, ali nisu suprotstavljeni, nego se međusobno nadopunjuju, rekao je Stier. Geotermalna energija bila je važan dio konferencije. Martina Tuschl, direktorica Sektora geotermalne energije Agencije za ugljikovodike jako je dobro opisala aktivnosti Agencije na netom završenom projektu.

– Trenutačno u Europi ima 50 projekata u razvoju, ali i 193 planirana projekta koji uključuju i Hrvatsku, kazala je Tuschl istaknuvši kako je Hrvatska sa svojim sustavom i zakonodavstvom primjer u Europi iz koje se od Hrvatske traži savjet. Središnji događaj konferencije bio je CEO Talk, odnosno panel-diskusija Gordana Kolaka, predsjednika Uprave KONČAR-Elektroindustrije, Ante Mandića, predsjednika Uprave Petrola Hrvatska, Boštjana Napasta, predsjednika Uprave ENNA grupe te Zsuzsanne Ortutay, predsjednice Uprave Ine. Diskusija je otvorena aktualnom situacijom na Bliskom istoku.

– Nafta i plin su globalna roba u energetskom miksu, fizički Europa nema izazova s plinom i naftom. Ali ono što se događa na Bliskom istoku utječe cjenovno. Učinci će tek dolaziti vezano prije svega s inflacijom. Nema više stabilnosti na koju smo navikli prije više od 30 godina – rekao je Boštjan Napast. Ante Mandić rekao je kako Europa uvozi nešto više od 56 posto svojih energetskih potreba.

– To je puno pogotovo kada se usporedi s drugima u svijetu, jer SAD uvozi 17, a Kina 22 posto. Dobro je da EU razmišlja i o drugim čimbenicima. Uočljiva je veza energetske samodostatnosti i gospodarske učinkovitosti i konkurentnosti, kazao je ne dajući Europi previsoku ocjenu njezina trenutačnog položaja u globalnoj energetskoj slagalici.

Gordan Kolak istakao je kako Europa nema alternativu u kontekstu daljnjeg povećanja korištenja energije dobivene iz obnovljivih izvora. – Europa nema nafte ili plina ali ima sunca i vjetra. Problem je spora realizacija inače odličnih ideja. Potreba za električnom energijom u budućnosti će rasti, mišljenja je Kolak. Zsuzsanna Ortutay slaže se kako Europi ne prijeti nestašica energenata, već će problem biti prije ekonomske prirode. – Važnija je od samodostatnosti diversifikacija, stvaranje strateških saveza za sirovinu, tehnologiju, da se za sve ima alternativa – kazala je Ortutay.