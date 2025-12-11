ChalLEANge 2025 oborio sve rekorde - Kad hrvatska proizvodnja pokaže što zna

Konferencija ChalLEANge 2025, održana 13. studenoga u CineStaru, Z Centar Zagreb, ponovno je dokazala zašto nosi titulu najvažnijeg poslovnog događaja godine u području hrvatske proizvodnje.

U organizaciji tvrtke Culmena, ovogodišnje izdanje okupilo je više od 600 sudionika i 50 vrhunskih govornika: lidere, direktore, članove uprava, poduzetnike i inovatore koji svakodnevno oblikuju poslovnu scenu Hrvatske i regije.

Tijekom više od 25 sati paralelnog programa u pet dvorana: Lean & Green, Digital, Money, Leadership i Competition raspravljalo se o najaktualnijim temama koje definiraju budućnost poslovanja.

Novi paneli, svježe perspektive

Ovogodišnji ChalLEANge donio je niz novih panela koji su privukli veliku pozornost.

Tako je na panelu ‘3.2.1. Polijećemo’ pokrenuta inspirativna rasprava o tome koliko su procedure važne za spašavanje ljudskih života. A tko bi o ovoj temi mogao bolje govoriti nego upravo okupljen tim stručnjaka: ravnatelj bolnice Sv.Duh uz govornike iz tvrtke Pastor TVA i Međunarodne Zračne Luke Zagreb.

Toyotin panel ‘Samuraji biznisa’ otkrio nam je kako japanske vrijednosti oblikuju globalni uspjeh i zašto kompanije koje ih slijede pobjeđuju. Toyoti su se priključili govornici iz tvrtke Culmena i JGL, a poštovanje, preciznost i strpljenje bile su ključne riječi i ideje oko kojih se je nadograđivala rasprava.

Na panelu ‘Ja bih bio Vuk s Wall Streeta’ doslovno se je tražilo mjesto više. Od prilika za ‘vukove’ na tržištu pa sve do realnih i stvarnih savjeta kako ‘loviti’ profit i preživjeti u financijskoj džungli, odlična kombinacija panelista govorila je o svemu što treba znati prije nego što ozbiljnije zakoračimo u svijet velikih brojki, kriptovaluta, dionica, te smislenih ulaganja i nekretnina.

Razgovarali smo s organizatorima

“Ove godine posebno smo ponosni na panele i govornike, ali i na izlagače. Naime, ove godine imali smo toliki interes za izlagačkim prostorom da smo morali iskoristiti doslovno svaki dostupni centimetar, a već imamo i izlagače za 2026.!”, istaknula je Anja Štefanić, COO Culmene.

Naime, dio s izlagačima vrvio je sudionicima konferencije, sponzorima i govornicima koji su networkali između brojnih štandova. Tako su se tamo našli AD Plastik, Calsberg, Ledo, Connekt, Nestiom, Toyota, Fasek, Biepe, Barcaffe, Mlinar, Pastor, LiderDent, INNOM savjetovanje, BNI, OPG Rossi, Meneghetti, Badurini, Red AI Solution i Probotica.

Partneri koji grade iskustvo

ChalLEANge 2025 nije mogao ovako sjajno funkcionirati bez brojnih partnera i sponzora koji su se odlučili na razne načine priključiti konferenciji.

Zlatni sponzori bili su Barcaffè, Pastor TVA, INNOM savjetovanje, Fasek i BIEPE.

Sponzori su bili Petrokov, Končar, Hrvatska Kovnica novca, Mlinar, Borotalco i Chilly, ORKA, Lean Scheduling Europe i Centar za vozila Hrvatske, Tinktura, Smash, Marles i Ringeis.

Svoje vlastite panele odlučili su se imati Toyota i LiderDent.

Prijatelji konferencije su Boombox, Lasta, Violeta, Cockta, Lacalut, Kim Natura, Rowspirit by Martin Sinković, Jana, Sanytol, Iroha, Lactourea, FABU spot, ETC Adriatic, Brigljević destilerija i Kliker Enigmatika, a upravo ovi brandovi ’napunili’ su goodie bagove za sve sudionike svojim proizvodima.

Posebno nas je oduševio kutak za osvježenje, koji je posjetiteljima nudio odličan izbor: od najfinije Barcaffe kave, Ledo sladoleda, Mlinarove bogate ponude slanih i slatkih zalogaja, zdravih hladno prešanih sokova OPG-a Rossi, a nakon programa brojni gosti počastili su se i Carslbergovom Blanc pivom.

Organizatori su se tako u zahvalnom govoru zahvalili i sponzoru pauze Mlinaru i Barcaffeu te ANTE., partnerskoj agenciji za Marketing i PR konferencije.

Zaključak koji traje

“Iznimno mi je drago vidjeti kako ChalLEANge značajno raste iz godine u godinu, ali i da okuplja baš one koji ne čekaju promjene, nego ih vode.“, nadodala je A.Štefanić.

ChalLEANge 2025 još je jednom dokazao da nije samo konferencija već prostor gdje se susreću znanje, iskustvo i energija ljudi koji mijenjaju način poslovanja.

Organizatori iz Culmene već su najavili veliki novitet za ChalLEANge 2026: ‘NOVE NADE BIZNISA’ kao dio programa.

Jedva čekamo!