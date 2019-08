Danska šokirana Trumpovim otkazivanjem posjeta, premijerka smiruje situaciju

Danska je u srijedu bila šokirana nakon što je američki predsjednik Donald Trump otkazao posjet zemlji koja je odbila njegovu ideju o kupnji Grenlanda, dok premijerka Matte Frederiksen vjeruje da to neće utjecati na njihove odnose.

Trump je u srijedu objavio kako je odgodio posjet Danskoj jer ona nije zainteresirana za njegovu ponudu kupnje Grenlanda.

Njegov prijedlog je najprije izazvao nevjericu i duhovite reakcije danskih političara, američkih saveznika u NATO-u, a bivši premijer Lars Lokke Rasmussen je rekao da "mora da se radi o prvoaprilskoj šali".

Međutim raspoloženje se pretvorilo u zbunjenost kada je Trump na Twitter profilu napisao da je "Danska veoma posebna država s nevjerojatnim ljudima, no zbog izjava premijerke Mette Frederiksen, da nije zainteresirana raspravljati o prodaji Grenlanda, odgađam za neko drugo vrijeme naš susret planiran za dva tjedna".

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....