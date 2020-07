Danima je zvao i tražio 10.000 eura: Ako mi ne daš novac, uselit ću se k tebi!

Za pokušaj iznude osumnjičen je 42-godišnjak zbog čega je i ispitan na Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

- Izgubio sam posao. Nemam novca. Ti mi trebaš dati 10.000 eura jer sam ti prepustio stan. Ako mi ne daš taj novac uselit ću se sebi - govorio je 42-godišnjak bivšoj supruzi.

U više ju je navrata zvao od 9. srpnja i svaki joj je put ponavljao da mu treba dati 10.000 eura ili će se on u protivnom useliti k njoj. No kako je njegovoj bivšoj supruzi netko 9. srpnja oštetio poštanski sandučić i električni skuter, ona ga je nazvala i pitala je li on to učinio.

- Nisam. A tebi je bolje da mi pripremiš 10.000 eura jer ću se u protivnom useliti u stan. Nećeš mirno spavati jer poznajem ljude koji ti mogu stopirati dozvole za kafić i srediti da ti ne dozvole da radiš - kazao je 42-godišnjak bivšoj supruzi.

Nakon toga ga je ona odlučila prijaviti policiji pa je osumnjičen za pokušaj iznude, a nakon što ga je ispitan i na ODO Šibenik, tužiteljstvo mu je odredilo mjere opreza kojima mu je zabranilo da se približava bivšoj supruzi ili da komunicira s njom.