Snimka zbunila javnost

VIDEO Neobičan prizor iz Bijele kuće izazvao lavinu špekulacija: 'Što je ovo bačeno kroz prozor?'

Večernji.hr
02.09.2025.
u 16:18

Do sada se ni Bijela kuća ni Tajna služba nisu oglasile o ovom incidentu, što je samo potaknulo dodatne sumnje i nagađanja

Neobičan i pomalo uznemirujući događaj zabilježen je u Bijeloj kući na Dan rada, a snimka koja je ubrzo postala viralna izazvala je lavinu internetskih špekulacija. Naime, na videu se jasno vidi kako s prozora na drugom katu Bijele kuće netko izbacuje tamnu, neidentificiranu kesicu. Sve se dogodilo u blizini zaštićenog područja, a sam čin predstavlja očito kršenje sigurnosnih protokola, piše Times Now Digital.

Do sada se ni Bijela kuća ni Tajna služba nisu oglasile o ovom incidentu, što je samo potaknulo dodatne sumnje i nagađanja. Na društvenim mrežama korisnici iznose razne teorije - od banalnog bacanja smeća pa sve do mnogo ozbiljnijih i mračnijih scenarija.  „Zašto, dovraga, netko izbacuje stvari kroz prozor Bijele kuće? To nema nikakvog smisla u normalnim okolnostima. Mediji moraju tražiti odgovore, barem iz sigurnosne perspektive. Što radi Tajna služba?“ napisao je jedan korisnik na platformi X.

Incident se dogodio u trenutku kada na internetu sve više kruže glasine o zdravstvenom stanju predsjednika Donalda Trumpa. Posljednjih dana društvenim mrežama šire se čak i tvrdnje da je predsjednik preminuo, potaknute njegovim izostankom s javnih događanja i praznim rasporedom. Trump je nagađanja odbacio nakon što je viđen kako napušta Bijelu kuću na putu prema igralištu za golf.

Podsjetimo, još u srpnju glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt objavila je da Trump boluje od kronične venske insuficijencije, cirkulacijskog poremećaja koji uzrokuje oticanje nogu. Iako njegovi suradnici uvjeravaju javnost da je sposoban obnašati dužnost, fotografije koje prikazuju natečene noge predsjednika dodatno raspiruju rasprave na internetu.

