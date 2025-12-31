Engleska zastava posvađala Engleze: Smijemo li se ponositi svojom zemljom?

Imaju li Britanci pravo biti ponosni na svoju zastavu ili je ona simbol rasizma i ekstremne desnice? To pitanje postalo je posljednjih mjeseci jedno od ključnih u kulturnoj borbi između ljevice i desnice u ovoj zemlji. Naime, tijekom ljeta se u Velikoj Britaniji pojavio pokret “Podignimo zastave” u kojima se građani pozivaju da poginu engleske i britanske zastave kako bi pokazali da su ponosni na svoju zemlju i svoj identitet. I doista su na ulicama britanskih gradova niknule brojne zastave, na banderama, raskršćima, na prozorima stanova. No, kritičari tog pokreta rekli su da on zapravo predstavlja utočište krajnje desnice koja sveprisutnošću engleskih zastava zapravo pokazuje netrpeljivost prema manjinama i migrantima. Tako se javnost brzo podijelila na zagovornike ovog pokreta koji tvrde da se Britanci, jednako kao i svi drugi narodi na svijetu, imaju pravo ponositi na svoj identitet te protivnike trenda koji smatraju da su ga preuzeli ksenofobi.