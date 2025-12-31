Naši Portali
ODGOVOR NA PALESTINSKE SIMBOLE

Engleska zastava posvađala Engleze: Smijemo li se ponositi svojom zemljom?

storyeditor/2025-12-30/2025-12-13T125254Z_1316894575_RC2OFIAP60ZA_RTRMADP_3_BRITAIN-RALLY-ROBINSON.JPG
Chris J Ratcliffe
Autor
Dino Brumec
31.12.2025.
u 16:54

Tako se javnost brzo podijelila na zagovornike ovog pokreta koji tvrde da se Britanci, jednako kao i svi drugi narodi na svijetu, imaju pravo ponositi na svoj identitet te protivnike trenda koji smatraju da su ga preuzeli ksenofobi

Imaju li Britanci pravo biti ponosni na svoju zastavu ili je ona simbol rasizma i ekstremne desnice? To pitanje postalo je posljednjih mjeseci jedno od ključnih u kulturnoj borbi između ljevice i desnice u ovoj zemlji. Naime, tijekom ljeta se u Velikoj Britaniji pojavio pokret “Podignimo zastave” u kojima se građani pozivaju da poginu engleske i britanske zastave kako bi pokazali da su ponosni na svoju zemlju i svoj identitet. I doista su na ulicama britanskih gradova niknule brojne zastave, na banderama, raskršćima, na prozorima stanova. No, kritičari tog pokreta rekli su da on zapravo predstavlja utočište krajnje desnice koja sveprisutnošću engleskih zastava zapravo pokazuje netrpeljivost prema manjinama i migrantima. Tako se javnost brzo podijelila na zagovornike ovog pokreta koji tvrde da se Britanci, jednako kao i svi drugi narodi na svijetu, imaju pravo ponositi na svoj identitet te protivnike trenda koji smatraju da su ga preuzeli ksenofobi.

Ključne riječi
Velika Britanija Engleska zastava Palestina imigranti

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar za.desno.mir.MP
za.desno.mir.MP
17:10 31.12.2025.

Pravo na politicku nekorektnost jest temeljno ljudsko pravo. Temeljno ljudsko pravo jest budali reći da je budala, lopovu da je lopov, debelome da je debeo, pe.deru da je pe.der, woke-ovcu da je glup, a imigrantu da nije poželjan. Temeljno ljudsko pravo jest i zahtijevati da država i društvo održe i zadrže svoj većinski, općeprihvaćeni identitet i sustav vrijednosti, i da se za njegovo isticanje ne mora nikome opravdavati i objašnjavati.

VA
VanjaPlank
17:17 31.12.2025.

Za koju godinu bude rasizam reči da si Englez. Woke kretenizam dotiče novo dno

