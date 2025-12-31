Naši Portali
ULAZAK U 2026.

Noćenje za Novu godinu u bh. vikendicama skuplje nego u Alpama

Pogled iz zraka na novogodišnje ukrase u centru Sarajeva
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Autor
Željko Andrijanić
31.12.2025.
u 15:29

Nova godina dan je kad će svakodnevne brige barem na trenutak zamijeniti optimizam i dobro raspoloženje. Mnogi biraju proslavu u krugu obitelji kako bi se odmorili od svega i na trenutak zaboravili ono što ih tišti

Nova, još jedna neizvjesna godina je tu. Građani Bosne i Hercegovine novogodišnju noć nastoje provesti barem nakratko oslobođeni svakodnevnih briga, no to u ovoj zemlji rijetko ide lako. – U planinskim smo krajevima, a opet se ne može bez politike – kroz smijeh nam govori Stipe, koji Novu godinu dočekuje na Kupresu. S njim slavi i zet koji živi i radi u Njemačkoj pa se razgovori, kako kaže, neminovno svode na usporedbe života ovdje i ondje. – Tema vam je uvijek ista: gdje je bolje, gdje je gore, gdje se lakše živi i planira budućnost. Pokušavaš biti realan, ali nije jednostavno. Mislim da kod nas nije najbolje na svijetu, ali što se posla i financija tiče, u posljednje se vrijeme može živjeti. Nisu svi krajevi jednako razvijeni, ali gospodarstvo u Federaciji ipak pokazuje znakove života. Njemačka više nije idealna kao prije, ali svi znamo što ona znači. Ako se tamo stanje popravi, dobro je i cijeloj Europi. Ne kaže se bezveze da se svi razbolimo kad Njemačka kihne – govori Stipe.

Politika, dodaje, brzo pokvari raspoloženje. – Naša lokalna politika ionako ne odlučuje o ključnim stvarima. Država funkcionira kako to žele stranci, a i oni često šalju kontradiktorne poruke. U svemu tome teško je ostati normalan, a kamoli bezbrižan – zaključuje.

Od novogodišnjih želja očekivali bismo više vedrine, no tmurna svakodnevica često zasjeni blagdanski ugođaj. Gdje su u novogodišnjoj noći građani BiH? Oni s dubljim džepom praznike provode na skijanju u Sloveniji, Austriji ili Italiji, dok oni koji si to ne mogu priuštiti, ali žele barem kratki bijeg od svakodnevice, borave u vikendicama diljem zemlje, ponajviše u planinskim područjima. Ipak, i tu ima svega i svačega.

– Iskreno, danas vam je jeftinije otići u Alpe i uzeti hotelsku sobu, nego unajmiti vikendicu kod nas. Cijene za dvije noći prelaze tisuću maraka, a stanovi za jednu noć u gradovima, takozvani stanovi na dan, idu i do 200 maraka. Svi koriste priliku, ali ovo je pretjerivanje – govori nam sugovornik iz Mostara. On je Novu godinu odlučio dočekati mirnije, u vlastitom stanu, slušajući koncert iz daljine, pod takozvanom jorgan-planinom, uz mezu i čašu vina. – Bit će tu obitelj, koncert će se čuti, a ako bude jako hladno, držat ću se vlastitog komfora i zatvoriti terasu s koje sam planirao slušati središnji događaj u gradu. Znam da ću se barem naspavati, a to mi je trenutačno najvažnije – kaže uz osmijeh.

Sve je više onih kojima Nova godina više ne predstavlja euforiju, nego priliku za prijeko potreban odmor. Stres je u BiH postao svakodnevica i za mlade i za starije, a granice između privatnog i poslovnog života gotovo su nestale. Psiholozi upozoravaju kako se osjećaj kroničnog umora i nesigurnosti posebno pojačava upravo u siječnju, kada se nakon blagdanskog zatišja ljudi vraćaju obvezama, kreditima, računima i brigama. Nakon prosinca, mjeseca u kojem se građani, barem nakratko, opuste, troše više nego inače i pokušavaju blagdane učiniti što ljepšima za obitelj, dolazi hladno prizemljenje. Kartice dolaze na naplatu, računi za grijanje rastu, a plaće i mirovine su takve kakve jesu. – U prosincu se svi malo opuste, kupuju se darovi, spremaju bogatiji stolovi, slavi se i želi zaboraviti svakodnevica. U siječnju se onda zbraja i steže remen – kažu nam građani, dodajući kako su prvi dani nove godine često i psihološki najteži.

Kakvo će biti vrijeme

Prema najavama meteorologa, novogodišnja noć i prvi dani siječnja trebali bi biti iznimno hladni. Iako zasad nema pouzdanih naznaka obilnijeg snijega, mnogi mu se potajno nadaju, ponajviše oni u planinskim krajevima gdje snijeg znači i život. U višim dijelovima zemlje moguće su snježne oborine 2. siječnja, nakon čega bi moglo uslijediti zatopljenje pa ledeno pogoršanje vremena oko 7. siječnja. No, kako kažu meteorolozi, zima je tek počela, a prognoze se brzo mijenjaju. Također, početak godine rezerviran je i za gužve. Vikend će brojni iskoristiti za povratak u zemlje u kojima rade – Hrvatsku, Njemačku, Austriju i druge europske države. Povratak na Zapad za mnoge znači i nastavak života u dva svijeta – onom u kojem se zarađuje i onom kojem se emotivno pripada. Kako god, nova 2026. godina za Bosnu i Hercegovinu još je jedan novi početak, ali i nastavak dugotrajne neizvjesnosti. Građani u nju ulaze s tihom nadom da će neke stvari krenuti nabolje.

Što bi se dogodilo kad bi Europska unija nestala? Odgovor je zabrinjavajuć i za države u Europi, a i za Trumpa
Ključne riječi
doček Nove godine BiH Nova godina

