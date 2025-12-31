Naši Portali
VJERUJE U POBJEDU

VIDEO Putin podigao prašinu novogodišnjim obraćanjem. Pregovore uopće ne spominje, ima samo jednu poruku

Šimun Ilić
31.12.2025.
u 17:05

Putinovo obraćanje trajalo je nešto više od tri i pol minute i u potpunosti je ostalo u okvirima prepoznatljivog formata kakav ruska javnost prati godinama. Govor je snimljen ispred noću osvijetljenog Kremlja, što je već postalo zaštitni znak ovih poruka, a sadržajno se oslanjao na teme zajedništva, vjere u budućnost i osobne odgovornosti svakog građanina za sudbinu države

Na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru, pojavio se video tradicionalnog novogodišnjeg obraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji se u Rusiji emitira svake godine nekoliko minuta prije ponoći po moskovskom vremenu. Zbog činjenice da Rusija obuhvaća čak 11 vremenskih zona, govor je u najistočnijim dijelovima zemlje već ranije prikazan, što je i potaknulo njegovo širenje na društvenim mrežama.

U središtu poruke bio je naglasak na nacionalnom jedinstvu i međusobnoj potpori, uz poruku da se snaga Rusije temelji na ljudima koji dijele zajedničku povijest, vrijednosti i osjećaj pripadnosti. Putin je istaknuo kako su osobne nade i planovi građana neraskidivo povezani s budućnošću države te da se razvoj i sigurnost Rusije oslanjaju upravo na tu povezanost.

Poseban dio govora bio je posvećen ruskim vojnicima koji sudjeluju u, kako je nazvao, specijalnoj vojnoj operaciji. Putin im je izrazio podršku, zahvalio na preuzetoj odgovornosti i poručio da milijuni građana u novogodišnjoj noći misle na njih. Govor je u tom dijelu jasno potvrdio nastavak službenog narativa Moskve o ratu u Ukrajini, koji se predstavlja kao borba za domovinu, istinu i pravdu, uz otvoreno izraženo uvjerenje u pobjedu.

Za razliku od nekih političkih govora tijekom godine, novogodišnja poruka nije sadržavala konkretne najave novih politika, promjena ili međunarodnih poteza. Takav pristup u skladu je s dugogodišnjom praksom, prema kojoj se ova obraćanja koriste prije svega za simbolične poruke stabilnosti i kontinuiteta, a ne za iznošenje operativnih odluka.

Zaključno, Putinovo novogodišnje obraćanje za 2026. godinu može se opisati kao očekivano i predvidljivo, bez iznenađenja, ali s jasnim političkim porukama. Naglasak na zajedništvu, tradiciji i podršci vojsci pokazuje kako rusko vodstvo i dalje nastoji učvrstiti unutarnju koheziju u trenutku kada zemlja ulazi u još jednu ratnu i politički neizvjesnu godinu.

Vladimir Putin Nova godina Rusija

Avatar predator
predator
17:48 31.12.2025.

Vlado, kakvi pregovori?! Cepaj samo dok se zacrtani ciljevi ne ispune!!

Avatar BriseIko
BriseIko
17:41 31.12.2025.

Meni ovo izgleda kao AI generated.

SE
Serengeti
17:27 31.12.2025.

Ako je govor kao i prijašnji govori ne vidim zašto bi onda u ovogodišnjem spomenuo pregovore. Putin je održao govor kao i svake godine, ali idemo ipak staviti clickbait naslov. 🤣😂

