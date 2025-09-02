Sud odlučio: Trumpovo slanje vojske na ulice Los Angelesa je ilegalno

Savezni sudac u Kaliforniji zaustavio je odluku Donalda Trumpa o raspoređivanju Nacionalne garde u Los Angeles. Trump je postrojbe poslao tijekom ljeta, unatoč protivljenju guvernera Kalifornije, kao odgovor na prosvjede protiv racija imigracijskih službi, piše BBC.

Odluku je danas donio američki okružni sudac Charles Breyer, koji je zaključio da je savezna vlada time prekršila zakon koji strogo ograničava mogućnost korištenja vojske u unutarnjim poslovima države. Sudac Breyer odgodio je primjenu svoje presude do 12. rujna, te je tako ostavio mogućnost Trumpovoj administraciji na žalbu. Kako se očekuje, Trumpovi pravni zastupnici najvjerojatnije će iskoristiti tu priliku i osporiti odluku pred višim sudovima.