Sud odlučio: Trumpovo slanje vojske na ulice Los Angelesa je ilegalno

Savezni sudac u Kaliforniji zaustavio je odluku Donalda Trumpa o raspoređivanju Nacionalne garde u Los Angeles. Trump je postrojbe poslao tijekom ljeta, unatoč protivljenju guvernera Kalifornije, kao odgovor na prosvjede protiv racija imigracijskih službi, piše BBC.
Odluku je danas donio američki okružni sudac Charles Breyer, koji je zaključio da je savezna vlada time prekršila zakon koji strogo ograničava mogućnost korištenja vojske u unutarnjim poslovima države. Sudac Breyer odgodio je primjenu svoje presude do 12. rujna, te je tako ostavio mogućnost Trumpovoj administraciji na žalbu. Kako se očekuje, Trumpovi pravni zastupnici najvjerojatnije će iskoristiti tu priliku i osporiti odluku pred višim sudovima.
Snažno nevrijeme u Pojezerju
FOTO Štete od nevremena na jugu Hrvatske još se zbrajaju: Vinogradi i voćnjaci potpuno potopljeni
BIVŠA MINISTRICA
FOTO Koliko je politički pad Gabrijele Žalac utjecao na nju? Evo kako se mijenjala kroz godine
Video sadržaj
12
NIJE OČEKIVAO
Premijeru Plenkoviću pokazali smo ovaj stari dokument, iznenadio se: 'Pa od koga ste to dobili?'
BEZ MUKE I ČEKANJA
Ne trebate majstora za svaku sitnicu: Evo kako sami riješiti poslove i pritom uštedjeti stotine eura
Apsolutni favoriti
Nekad je ta zemlja bila pojam uređenosti i demokracije. Ne znam sto misli gospodin Putin?