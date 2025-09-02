Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
NOVI UDARAC

Sud odlučio: Trumpovo slanje vojske na ulice Los Angelesa je ilegalno

National Guard and Homeland Security Presence Around DC
Foto: Annabelle Gordon/REUTERS
02.09.2025.
u 16:22

Odluku je danas donio američki okružni sudac Charles Breyer, koji je zaključio da je savezna vlada time prekršila zakon koji strogo ograničava mogućnost korištenja vojske u unutarnjim poslovima države.

Savezni sudac u Kaliforniji zaustavio je odluku Donalda Trumpa o raspoređivanju Nacionalne garde u Los Angeles. Trump je postrojbe poslao tijekom ljeta, unatoč protivljenju guvernera Kalifornije, kao odgovor na prosvjede protiv racija imigracijskih službi, piše BBC

Odluku je danas donio američki okružni sudac Charles Breyer, koji je zaključio da je savezna vlada time prekršila zakon koji strogo ograničava mogućnost korištenja vojske u unutarnjim poslovima države. Sudac Breyer odgodio je primjenu svoje presude do 12. rujna, te je tako ostavio mogućnost Trumpovoj administraciji na žalbu. Kako se očekuje, Trumpovi pravni zastupnici najvjerojatnije će iskoristiti tu priliku i osporiti odluku pred višim sudovima.

K3
Kresimir_3007
17:03 02.09.2025.

Nekad je ta zemlja bila pojam uređenosti i demokracije. Ne znam sto misli gospodin Putin?

MO
Moslavina
16:48 02.09.2025.

Sad će viši savezni sud poništiti tu odluku. Amerčko sudstvo postaje komično. Suci izabrani od Demokrata ruše odluke Trumpa a oni imenovani od Repubanaca te iste odluke proglašavaju ništavnim.

