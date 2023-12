Vakula otkrio hoćemo li imati bijeli Božić: 'Moguće su pahulje samo u ovim dijelovima Hrvatske'

VEČERNJI TV

Novi ministar obrane Anušić: 'Išao bih ponovno u rat da treba, to osjećate ili ne osjećate'

– Mora se također reći da pozdrav ''Za dom spremni''' nije nastao 1991. godine, već 1941. i to nije naša budućnost. HDZ nema problem s HOS-om, no ne možemo se identificirati s onima koji se služe pozdravom iz 1941. godine niti bi itko tko živi u Hrvatskoj, koja je dio Europske unije, to trebao moći – kaže novi ministar obrane Ivan Anušić