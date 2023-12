Čekate Novu godinu na otvorenom? Vakula ima važno upozorenje

Jedan od najpoznatijih hrvatskih meteorologa Zoran Vakula gostovao je u studiju Večernjeg TV-a, gdje je u razgovoru s našom voditeljicom Petrom Balijom otkrio kakvo nas vrijeme očekuje za Novu godinu.

- Ne bi smjelo doći do nekih velikih iznenađenja i nekih velikih zahladnjenja, ali će gotovo sigurno na Novu godinu i Silvestrovo biti malo manje toplo, odnosno bit će niže temperature zraka u odnosu na Božić - rekao je.

Ipak, Vakula, baš kao i za Božić, najavljuje nedostatak temperaturnih minusa, a ako ih i bude, bit će vrlo mali. - To će vjerojatno razveseliti one koji planiraju proslave na otvorenome. Međutim, ono što mi se čini za sada nepovoljnija situacija za njih je to što se povećava vjerojatnost za oborinu, za kišu - rekao je Vakula, koji je ranije za Večernji TV otkrio kakvo nas vrijeme očekuje za Božić.

- Izgleda kao da nas ovi posljednji dani godine žele podsjetiti na to kakva je bila godina, a ona je bila iznadprosječno topla. Ponegdje je 2023. bila i rekordno topla, ili blizu rekorda. Srećom, sljedeći dani neće biti rekordno topli, ali topline neće manjkati. Naime, i za vikend, ovaj produženi blagdanski, nastavljaju se iznadprosječne temperature zraka, minusi će biti rijetki, a većinom će čak i izostati - rekao nam je Vakula 22. prosinca.

Vakula je, da podsjetimo, za Večernji TV iznio i svoju dugoročnu prognozu za ostatak zime, naglašavajući vrlo veliku vjerojatnost nastavka iznadprosječno toplih mjeseci. Istaknuo je da smo već imali vrlo toplu jesen, a listopad je bio rekordan na nekim mjestima.

- Taj trend se nastavlja, ali nadam se uz manju iznimnost. Prosinac je, već sada se može reći, iznadprosječno topao, a za siječanj i veljaču očekuje se, za srednju mjesečnu temperaturu zraka, čak i veća anomalija, odnosno odstupanje od prosjeka, pogotovo za siječanj. Za veljaču se pokazuju neki signali da bi ona trebala biti malo manje iznadprosječno topla, s češćim, ali ne dugotrajnim i osobito hladnim prodorima - kazao je.

Što se tiče oborina, tijekom prodora hladnoga zraka povećava se vjerojatnost za snježne pahulje, iako Vakula napominje da je teško precizno tvrditi hoće li se one pojaviti i kada. - Ne znam tko bi se usudio takvo nešto tvrditi, ali je za očekivati. Dakle, barem u gorju, ako ne i u nekim nizinama, ali ne mislim da će ova zima biti ni ekstremno snježna niti da ćemo imati nekakvu ekstremnu hladnoću - rekao je.

