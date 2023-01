UŽIVO Zaiskrilo između Grmoje i Zekanovića: Niste sposobni ni dovesti cirkusante

U Saboru se održava 28. sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, odnosno Antikorupcijsko vijeće kojim predsjeda MOST-ovac Nikola Grmoja. Na javno saslušanje, uz ostale, pozvani su i predsjednik Zoran Milanović kao i premijer Andrej Plenković radi rasvjetljavanja problematike upravljanja trgovačkim društvom INA d.d. i unaprjeđenja mjera iz Akcijskog plana od 2022. do 2024., uz Strategiju sprječavanja korupcije do 2030. koje se odnose na poboljšanje upravljanja i sprječavanje korupcije u trgovačkim društvima i pravnim osobama u državnom vlasništvu.

DORH je jučer pak priopćio kako će se glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, kao i dosad, odazvati na poziv Hrvatskog sabora, no ona nije pozvana na današnju sjednicu. Na današnju sjednicu pozvani su osim predsjednika i premijera, Jadranka Kosor, Tihomir Orešković, Božo Petrov, Tomislav Panenić te Slaven Dobrović. Na posljednjoj sjednici Antikorupcijskog vijeća koja je održana sredinom studenoga prošle godine saslušani su bivši predsjednik Nadzornog odbora Ine Siniša Petrović i bivši ministar gospodarstva Davor Štern . Prije njih saslušani su i bivši predsjednik Nadzornog odbora Ine Damir Vanđelić i bivši predstavnik radnika u Nadzornom odboru Božo Mikuš.

Tijek događaja:

12:30 - Nikola Grmoja zatražio je stanku, a stanku je zatražila i Dalija Orešković kako bi se vratio fokus na temu dnevnog reda.

- Što se tiče Karamarka, poručujem mu bivši udbaš, njegov glavni konzultant Jozo Petrović, mađarski igrač, s čijom je firmom poslovala supruga Karamarka, on je zagovarao sve to - rekao je Grmoja.

12:05 - U drugom mandatu sam bio na čelu ministarstva zaštite okoliša i energetike, od sredine desetog mjeseca pa do travnja 2017. Tada jest resor energetike bio u okviru onoga za što sam ja odgovoran pred saborom i narodom. Što se Ine tiče, bile su tri velike teme na stolu. Bilo smo dosta aktivni oko Ine. Jedna tema je funkcioniranje Ine, to uključuje i rafinerijske biznise. Druga velika tema je arbitraža i servisiranje svega potrebnog oko arbitraže. Treća tema je savjet za pregovore s MOL-om, mogući otkup dionica. U tome sam kao ministar sudjelovao. Možete naći medijske naslove, moja izjava tada, a uzeta tu na Markovom trgu, je naprosto interpretirana na krivi način. Bilo je govora o višegodišnjem procesu dekarbonizacije što nije značilo zatvaranje rafinerije, nego promjena tehnoloških sadržaja o čemu smo na praktičnoj razini radili. MOL je tad testirao mogućnost da navikne hrvatsku javnost, radnike itd da će pomalo transportirati sirovu naftu željeznicom u Rijeku. Uprava Ine je sve manje donosila odluke, već je postojao taj board direktora. Hrvatska pozicija s godinama u Ini slabi, rezultati su slabiji, a vlasnik Ine posluje sve bolje. Ovo je manipulacija da smo mi najavili gašenje rafinerije - rekao je bivši ministar Slaven Dobrović.

Zekanoviću je odgovorio kako gašenje rafinerije Sisak nikad nije bilo na stolu niti se o tome raspravljalo.

11:47 - Pozivam sve pravnike da stanu u obranu pravne države, neovisno o arbitražnoj odluci, da postoji pravni temelj da se Hrvatska postavi tako da kaže da nije dužna platiti taj iznos. Premijer je rekao da će tražiti mišljenja, ne znam je li je. Postoji pravni razlog za tvrdnju da Plenković ne bi smio isplatiti te dvije milijarde. A ako to učini suprotno upozorenjima, u pitanje je moguće novo kazneno djelo pogodovanja MOL-u i Mađarima - rekla je zastupnica Dalija Orešković.

11:37 - Hrvatska Vlada koju vi podupirete, koju održavate na životu, je rekla da je ovo pozitivna odluka i pozitivna presuda i da su troškovi samo dva posto onih troškova koje je tražio MOL: Vi želite reći hrvatskoj javnosti da je ta presuda loša? S nagodbom koju biste očito vi zastupali Ivo Sanader i Hernadi ne samo da bi bili oslobođeni nego bi im se još nadoknadila šteta. Jeste li svjesni zahtjeva MOL-a? Da su tražili deset milijardi? - rekao je Petrov.

11:32 - Interesantno je da uvjeravate hrvatsku javnost da je dobro što je hrvatska država izgubila dvije milijarde kuna. Slavodobitno ste rekli da je arbitraža super i da je to dobro. Mene nazivate mađaronom, u Saboru nema mađarona, ali ima rusofila, to ste vi. Sada obmanjujete hrvatsku javnost da smo dobro prošli, da bi prošli i gore. Pitanje je jednostavno, tko vas je savjetovao, ime i prezime savjetnika i koliko ste ih platili za to savjetovanje, odnosno koliko ih je platila hrvatska država - rekao je Hrvoje Zekanović.

- Dvije milijarde kuna ste oteli hrvatskim građanima iz novčanika, danas to prikazujete kao pobjedu, radi toga ste rušili vladu, a kumovali ste zatvaranju sisačke rafinerije, to je puna istina - kazao je Zekanović.

11:21 - Prvi je s izlaganjem počeo Božo Petrov.

- Ina je strateška hrvatska energetska kompanija, čini 5 posto udjela u nacionalnom BDP-u. Zbog toga je pitanje nacionalne sigurnosti RH. Svi dužnosnici kao i osobe koje Vlada imenuje kao članove uprave dužni su štititi hrvatske nacionalne interese. Moja je uloga bila štitit nacionalne interese. Na takav način sam se postavio i po pitanju Ine - rekao je Petrov.

- Kolega Zekanović i ostali svojim ručicama podržavaju ovu Vladu koja je podržala arbitražni postupak. Ako neki ne podržavaju arbitražni postupak, mogli su samo spustiti ručice, te Vlade ne bi bilo. Ako su držali ručice trebaju biti svjesni da su podržavali arbitražni postupak i jednako su se mastili, ako se netko mastio. Čak ako se uzme u obzir, da to nisu znali, za razliku od Vlade Tihomira Oreškovića, ova Vlada je zatvorila sisačku rafineriju kako bi dobili OECD i Schengen - rekao je Petrov.

11:17 - Sjednica je počela jer je uspostavljen kvorum. Bivša premijerska Jadranka Kosor neće doći na sjednicu jer ima zdravstvenih problema, a ispričao se i bivši premijer Tihomir Orešković.

- Nazvao me predsjednik Milanović i rekao da zbog zaštite institucije predsjednika ne može doći ovdje - rekao je Grmoja i dodao kako su se na sjednicu odazvali Petrov, Dobrović i Panenić.

11:10 - Zekanović se ponovno vratio u dvoranu. - Ja sam tu, nisam pobjegao. Kada dođe gospođa Orešković, ja ću vam se pridružiti. Koje su tvoje namjere? Niste sposobni sve cirkusante dovesti ovdje. Ti ćeš raščistiti? Pa ti si mutež - galamio je Hrvoje Zekanović na Nikolu Grmoju.

- Koliko si sposoban voditi državu pokazao si danas, nisi uspio dovesti četiri osobe na antikorupcijsko vijeće. Za razliku od tebe ja nemam šefa - rekao je Zekanović nakon čega je ponovno izašao iz dvorane.

11.00 - Prije početka sjednice došlo je do rasprave između Nikole Grmoje i Hrvoja Zekanovića. Zekanović je u prostoriji, ali kaže da neće prisustvovati sjednici te da neće imati kvorum za održavanje.

- Kolega Zekanović ne želi sudjelovati iako je on tražio ovo saslušanje. Nije uspio dovesti AP. BP je tu, ali AP nije - rekao je Nikola Grmoja uoči početka sjednice.

- Jeste tu ili niste tu? Ja vidim da ste tu, a vi tvrdite da niste. S vama ovdje imam kvorum - rekao je. Zekanović je tada izašao iz dvorane govoreći Grmoji kako nije u stanju niti organizirati sjednicu.

- Pričekat ćemo gospođu Orešković za kvorum. Vidjeli ste junaka na djelu - kazao je Grmoja.

- Vidjeli ste kako je uzeo telefon i otišao tražiti daljnje upute treba li biti tu ili ne treba - dodao je Grmoja.