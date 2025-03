'Danas je ubijena francuska demokracija'

Lidericu francuske desnice Marine Le Pen sud je u ponedjeljak proglasio krivom zbog korupcije te joj je na pet godina zabranio bavljenje politikom, što znači da se neće moći kandidirati na predsjedničkim izborima 2027. godine. Proglašena je krivom za pronevjeru europskih sredstava kojima je financirala rad svoje stranke Nacionalno okupljanje (RN) u samoj Francuskoj. Također je osuđena na četiri godine zatvora, no kaznu će vjerojatno izdržati noseći električnu narukvicu, umjesto iza rešetaka. I dok će dio francuske javnosti ovu presudu protiv moćne političarke pozdraviti kao vladavinu prava, njezine pristalice vjeruju da sudovi pokušavaju spriječiti Le Pen da se uspne na vlast jer ona obećava radikalnu promjenu zemlje.

Vodi u anketama

Lider njezine stranke RN Jordan Bardella napisao je na društvenim mrežama da "danas nije samo Marine Le Pen nepravedno osuđena, već je ubijena i francuska demokracija". Isto je tako niz europskih desnih i krajnje desnih lidera kritizirao presudu, tumačeći je kao nepravedan pokušaj likvidacije karijere ove političarke.

Sutkinja Bénédicte de Perthuis rekla je da su potezi Le Pen bili "ozbiljan i trajan napad na pravila demokratskog života u Europi, ali naročito u Francuskoj". Političarka je osuđena s devetero bivših eurozastupnika iz njezine stranke i njihovih 12 pomoćnika. Bili su optuženi da su sredstva koja im je dodijelio Europski parlament nezakonito trošili za financiranje rada stranke u Francuskoj. Slučaj obuhvaća razdoblje od 2004. do 2016. i nazivan je "sustavom lažnih radnih mjesta", a koštao je europske porezne obveznike 4,5 milijuna eura. Asistenti koje plaća Europski parlament moraju raditi izravno na područjima koja se tiču rada EP-a, što ovdje nije bio slučaj. Le Pen je inzistirala da je potpuno nevina.

Sud joj je odredio kaznu od četiri godine zatvora, od čega će dvije biti uvjetne, a druge će dvije vjerojatno izdržati noseći elektroničku narukvicu te će izbjeći zatvorsku ćeliju, procjenjuju analitičari. Na kaznu zatvora gotovo sigurno će se žaliti. Isto je tako dobila pet godina zabrane kandidiranja za neku dužnost, što počinje teći odmah, bez obzira na žalbu. Mora platiti i sto tisuća eura kazne. Novčana i zatvorska kazna stupit će na snagu tek nakon eventualnog odbijanja žalbe. No, nema nikakve sumnje da je najozbiljnija kazna od svih koje je dobila bila ona o zabrani kandidiranja na idućim izborima. BBC-jev dopisnik iz Pariza Hugh Schofield smatra da presuda neminovno znači da će idući izbori zaista proći bez kandidature vječne liderice francuske desnice, osim ako se ne dogodi neki pravni zaokret koji njemu nije poznat.

Le Pen je trenutačno članica francuskog parlamenta, ali je mnogo više poznata kao višestruka kandidatkinja na dosadašnjim predsjedničkim izborima, ali i, još važnije, kao dosadašnja favoritkinja za novu predsjednicu. Sljedeći se izbori održavaju 2027. i Le Pen vodi u praktički svim anketama, a trenutačni predsjednik Emmanuel Macron ne može se kandidirati zato što mu to ustav zabranjuje nakon kraja drugog mandata. Mnogi vjeruju da će RN sada prijeći na plan B i da će na izborima kandidirati mladog Bardellu (29), novo lice ove stranke koja se posljednjih godina pokušava riješiti starog imidža ekstremističke stranke koji je izgradio još Jean-Marie Le Pen, pokojni otac Marine Le Pen. No, dok se RN trudi pokazati kao umjerena stranka desnice, mnogi u Francuskoj i Europi još je doživljavaju kao tvrdu desničarsku grupaciju.

Kazna koju je danas Le Pen dobila bila je stroga, zaključili su analitičari. Posebno je kontroverzno bilo to što je aktivacija zabrane bavljenja politikom počela teći odmah, a ne tek nakon što joj se usvoji ili odbije žalba. I sama je političarka govorila da očekuje zabranu kandidiranja za visoke dužnosti, ali da vjeruje da se sud neće usuditi ići toliko daleko da joj zabrani da se natječe za predsjednicu, već da bi zabrana eventualno stupila na snagu tek nakon žalbenog procesa. Taj bi scenarij potencijalno Le Pen omogućio da ulaganjem žalbi kupi dovoljno vremena i da odgodi zabranu do nakon sljedećih izbora koji se održavaju za dvije godine. Čak su i njezini najveći politički suparnici, među kojima su krajnje lijevi populist Jean-Luc Mélenchon i premijer Francois Bayrou, govorili da bi bilo nepravedno da joj zabrana bavljenja politikom započne teći odmah, no upravo se to dogodilo.

Francuska se tako našla u krajnje nezavidnoj situaciji u kojoj je najpopularnijoj političarki u zemlji onemogućeno da se bavi politikom, što bi moglo razgnjeviti njezine birače. Nema nikakve sumnje da će ona i njezini saveznici u Francuskoj i Europi ovu presudu tumačiti kao navodni pokušaj establišmenta da ušutka jedinu političarku koja mu je prijetnja. Mnogi su također spremni povući i paralele između slučaja Le Pen i rumunjskog desnog kandidata Călina Georgescua kojem je sud u toj zemlji također nedavno zabranio kandidaturu na skorim predsjedničkim izborima, i to zbog njegova političkog ekstremizma te navodnoj propagandnoj pomoći Rusije njegovoj kampanji. Tako Le Pen i Georgescu ulaze na popis političara u Europi, uz njemačke desničare iz Alternative za Njemačku (AfD), koji imaju imidž protivnika establišmenta i određeno razumijevanje za politike ruskog političara Vladimira Putina, a kojima sudovi i vlasti onemogućavaju rutinsko bavljenje politikom.

Rusija proziva Europu

Nije dugo trebalo čekati reakciju iz Moskve. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je kako "sve više i više europskih glavnih gradova kreće putem rušenja demokratskih normi". Isto tako, najutjecajniji desničarski političari u Europi – Nizozemac Geert Wilders, Mađar Viktor Orbán i Talijan Matteo Salvini – žestoko su kritizirali odluku francuskog suda.

– Presudom protiv Marine Le Pen Bruxelles je objavio rat, u vrijeme kada su ratni impulsi (šefice Europske komisije Ursule, nap.a.) von der Leyen i Macrona zastrašujući. Neće nas zastrašiti, neće nas zaustaviti: nastavimo naprijed, moja prijateljice – poručio je Salvini, zamjenik talijanske premijerke.

