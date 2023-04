Danas i dalje jak vjetar u većini zemlje, meteoalarm na snazi. U nastavku tjedna smirivanje

Danas u Hrvatskoj i dalje vjetrovito i razmjerno hladno za ovo doba godine. Umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana ponegdje uz mogućnost za malo snijega, uglavnom u Lici, a malo kiše u Dalmaciji, javlja DHMZ. Prema večeri se očekuje smanjenje naoblake. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, na udare i olujna. Vjetar popodne i navečer u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 8 na kopnu, između 9 i 14 °C na Jadranu.

Crveni meteoalarm izdan je za Velebitski kanal gdje će jaka i olujna bura slabiti, te potkraj dana opet pojačati na jaku. Najjači udari vjetra od 65 do 120 km/h. Za Kvarner i Kvarnerić upaljen je narančasti meteoalarm, a za ostatak Hrvatske, osim Osječke i Dubrovačke regije gdje nema upozorenja, izdan je žuti alarm, odnosno vrijeme je potencijalno opasno.

"U nastavku tjedna smirivanje vjetra, pa bi se s prestankom upozorenja i promet postupno trebao normalizirati. Pritom će do petka biti i duljih razdoblja sunca i vedrine, pa na kopnu upozoravamo na negativne vrijednosti jutarnje temperature zraka i sve češći mraz, prilično nezgodan u ovo doba godine. Stoga pokušajte sa zaštitom koliko je to moguće, pogotovo noću i rano ujutro u četvrtak i petak. Za vikend oblačnije, mjestimice s kišom, ali i manje hladno, na Jadranu ponovno uz buru. Srećom, zamjetno slabiju nego što je ova koja stvara probleme i prekide u prometu duž cijele obale", najavljuju s HRT-a.

Od 6 sati autocesta A6 Rijeka-Zagreb otvorena je za sve skupine vozila, a zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorena je državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, dok su samo za osobna vozila otvorene A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Posedarje i DC27 Gračac-Obrovac-Karin. Po izvješću Hrvatskoga autokluba (HAK) u 7 sati, uočena je srna na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Križ i Popovača. Vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h.

Na državnim cestama DC1 Vaganac-Ondić i DC217 između mjesta i GP Ličko Petrovo Selo zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je dodatno za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I. skupinu vozila: motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom.

Obilasci iz unutrašnjosti u smjeru Dalmacije i obratno za teretna vozila i autobuse su: čvor Sveti Rok (A1)-Gračac (D50)-Knin (DC1)-Kistanje (DC59)-Benkovac (DC56)-čvor Benkovac (A1) i obratno; a za sve skupine vozila (osim autobusa na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikala na dionici Grabovac-Gračac) mogu koristiti državnu cestu DC1 Karlovac-Gračac-Knin.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za teretna vozila s priključnim vozilom (i ostala vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu) na cestama u Lici:DC25 Gospić-Karlobag; DC218 Bjelopolje-Donji Lapac; ŽC5217 Dobroselo-Mazin-Bruvno. U pomorskom prometu nema poteškoća. Na graničnom prijelazu Tovarnik čekanja su u teretnom prometu, dva sata na izlazu, a šest na ulazu u zemlju.

VIDEO: Jako nevrijeme pogodilo je Rovinj i ostavilo veliku štetu na ulicama grada