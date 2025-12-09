Dan žalosti u Murskom Središću. Danas će ubojica biti izručen Hrvatskoj

Mursko Središće danas obilježava Dan žalosti nakon brutalnog ubojstva trudne žene koje je prije nekoliko dana šokiralo cijelu Međimursku županiju. Život joj je oduzeo izvanbračni partner njezine sestre, 40-godišnji Josip Oršuš, koji je nakon bijega uhićen u Sloveniji. Oršuš se trenutačno nalazi u pritvoru Okružnog suda u Murskoj Soboti, gdje ga je preksinoć dovela slovenska policija. Ispitao ga je sudac istrage te mu je određen istražni zatvor, a tijekom dana očekuje se njegovo izručenje Hrvatskoj. Posebno je uznemirujuća činjenica da je Oršuš do zločina slobodno hodao, iako je iza sebe imao čak 35 kaznenih prijava.

Ovaj podatak ponovno je otvorio pitanja o funkcioniranju sustava, prevenciji nasilja i zaštiti žrtava. Građani Murskog Središća danas se prisjećaju mlade žene čiji je život tragično prekinut, dok lokalna zajednica očekuje daljnje korake institucija i nastavak postupka protiv počinitelja.