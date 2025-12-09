Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
FEMICID U MEĐIMURJU

Dan žalosti u Murskom Središću. Danas će ubojica biti izručen Hrvatskoj

Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
09.12.2025.
u 09:31

Građani Murskog Središća danas se prisjećaju mlade žene čiji je život tragično prekinut, dok lokalna zajednica očekuje daljnje korake institucija i nastavak postupka protiv počinitelja

Mursko Središće danas obilježava Dan žalosti nakon brutalnog ubojstva trudne žene koje je prije nekoliko dana šokiralo cijelu Međimursku županiju. Život joj je oduzeo izvanbračni partner njezine sestre, 40-godišnji Josip Oršuš, koji je nakon bijega uhićen u Sloveniji. Oršuš se trenutačno nalazi u pritvoru Okružnog suda u Murskoj Soboti, gdje ga je preksinoć dovela slovenska policija. Ispitao ga je sudac istrage te mu je određen istražni zatvor, a tijekom dana očekuje se njegovo izručenje Hrvatskoj. Posebno je uznemirujuća činjenica da je Oršuš do zločina slobodno hodao, iako je iza sebe imao čak 35 kaznenih prijava.

Ovaj podatak ponovno je otvorio pitanja o funkcioniranju sustava, prevenciji nasilja i zaštiti žrtava. Građani Murskog Središća danas se prisjećaju mlade žene čiji je život tragično prekinut, dok lokalna zajednica očekuje daljnje korake institucija i nastavak postupka protiv počinitelja.

Ovo je muškarac kojeg traže zbog ubojstva, policija upozorava građane: 'U bijegu je i naoružan!
Ključne riječi
Slovenija Međimurje femicid

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Europol
Video sadržaj
PRVI REZULTATI RADNE SKUPINE GRIMM

Osnovani su zbog sve češćeg korištenja mladih za počinjenje nasilnih djela po Europi, do sada razotkrili i uhitili skoro 200 osoba

Organizirane kriminalne skupine  "zapošljavaju" maloljetnike u dobi između 13 i 17 godina koje koriste na razne načine: za dilanje droge na ulici, kao čuvare skladišta droge, kao izvlačivače droge iz brodskih kontejnera te kao osobe koje služe za prebacivanje droge distributivnim kanalima kriminalnih skupina

Učitaj još

Kupnja