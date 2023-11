Dan prije nesreće Banožić je imao ispunjen i naporan dan: Policija ga još nije ispitala

U trenutku prometne nesreće, u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, bivši ministar Mario Banožić nije bio pijan. Tvrdi to Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru navodeći kako su u svrhu utvrđivanja činjenica važnih za kazneni postupak 11. studenog 2023. izdali nalog za obdukciju smrtno stradalog 40-godišnjeg vozača kombija te nalog Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" za toksikološko vještačenje krvi i urina 44-godišnjeg vozača osobnog vozila. Nalozi su 12. studenog 2023. potvrđeni u pisanom obliku.

ŽDO nije primio kaznenu prijavu

"Ovo je državno odvjetništvo 13. studenog 2023. tijekom poslijepodnevnih sati zaprimilo rezultate toksikološkog vještačenja (alkohol, droga, psihotropne tvari i lijekovi). Uvidom u izdane naloge i dokumentaciju s točnim datumima i vremenima izuzimanja potrebnih uzoraka u Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima, kod osumnjičenog 44-godišnjeg vozača osobnog vozila u trenutku prometne nesreće nije utvrđena prisutnost alkohola ili prisutnost droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti osumnjičenika", piše u priopćenju ŽDO Vukovar.

Dalje navode kako su ih je PU vukovarsko-srijemska izvijestila da su na traženje vještaka koji je bio na očevidu ponovno izašli na mjesto događaja radi dodatnih mjerenja, no ne iznose informacije o kakvim mjerenjima se radi kao ni koji je razlog ponovnih mjerenja. Zanimljivo je i da ŽDO u Vukovaru još nije zaprimio kaznenu prijavu PU vukovarsko-srijemske protiv 44-godišnjeg vozača zbog sumnje da je kršenjem prometnih propisa izazvao prometnu nesreću.

Kako god, sve ove nove informacije, s kojima su se danas oglasili iz ŽDO Vukovar, dodatno će podgrijati razne priče o mogućem pogodovanju bivšem ministru, a sve s ciljem da mu se, kada dođe do suđenja, odredi niža kazna. Podsjećamo, u ponedjeljak su mediji prenijeli da je kod Banožića utvrđeno da je u trenutku nesreće imao 0,21 promila alkohola te da je to utvrđeno iz uzorka krvi koja mu je izvađena pola sata poslije nesreće u vinkovačkoj bolnici. Banožić je iz vinkovačke bolnice prebačen u KBC Osijek oko četiri sata poslije nesreće tako da za sada ostaje nepoznato jesu li rezultati nalaza na koji se poziva ŽDO dobiveni iz uzoraka krvi uzetih u Vinkovcima ili u Osijeku. Nema za sada ni bilo kakvih informacija o brzini kojom je Banožić vozio u subotu rano ujutro kada je pretjecao teretno vozilo po magli i naletio na kombi koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Prema neslužbenim informacijama, teretno vozilo koje je Banožić pretjecao kada je došlo do nesreće, po podacima tahografa, kretalo se 78 kilometara na sat. Radi se o ravnom dijelu državne ceste DC-55 (Vinkovci – Županja), s tim da je mjesto nesreće oko kilometar udaljeno od kružnog toka. Zanimljivo je da ni policija ni ŽDO više uopće ne spominju teretno vozilo koje je Banožić pretjecao. Naime, ne zna se je li to teretno vozilo hrvatsko ili inozemno, kako se govori, o kakvoj se vrsti vozila radi, što je rekao vozač… Zna se samo da u vrijeme očevida, kada su novinari izašli na teren, a to je bilo već oko 10 sati, nikakvog teretnog vozila u blizini nije bilo, kao i da su se uz vozila policije mogla vidjeti vozila vatrogasaca i vojne policije. Neslužbene informacije upućuju na još jedno osobno vozilo koje je pretjecalo teretno vozilo, a koje je bilo ispred vozila kojim je upravljao Banožić. To vozilo uspjelo je obaviti pretjecanje, ali ne i Banožić. Međutim, ni to vozilo ne spominje se u informacijama koje se dobivaju službenim kanalima.

Zna se da je dan prije prometne nesreće Banožić imao iznimno ispunjen i naporan dan. U prijepodnevnim satima bio je u Bogdanovcima na obilježavanju stradanja toga mjesta u Domovinskom ratu. Odatle je otišao u Ilok gdje je bio na svečanoj sjednici Skupštine u povodu Dana Vukovarsko-srijemske županije gdje je održao i prigodni govor. Skupštinu je napustio ranije kako bi stigao u Vinkovce i tamo zajedno s ministrom Tomom Medvedom obišao budući Dom hrvatskih branitelja. U večernjim satima prisustvovao je sastanku vukovarskog HDZ-a koji je napustio oko 20.30 sati.

Policija još nije ispitala Marija Banožića o okolnostima prometne nesreće koju je skrivio u subotu ujutro kod Vinkovaca, a da u ovom trenutku i pokucaju na vrata njegove bolesničke sobe u Kliničkom bolničkom centru Osijek, teško da bi, kažu liječnici, uspjeli išta relevantno doznati. Nema, naime, drastičnijih promjena njegova zdravstvenog stanja u odnosu na to kobno jutro. Podsjetimo, Banožića je hitna pomoć najprije odvezla u vinkovačku bolnicu, a četiri sata nakon nesreće premješten je u KBC Osijek zbog teške ozljede glave, odnosno nagnječenja mozga.

– Gospodin Mario Banožić i dalje je smješten u Jedinici intenzivnog liječenja. Klinički pregledi i pretrage ukazuju na blago poboljšanje zdravstvenog stanja. Pri svijesti je, uz i dalje prisutnu intenzivnu terapiju i nadzor – izvijestili su iz Ravnateljstva KBC-a Osijek.

Iako se pojavila informacija da je Banožić u induciranoj komi, iz osječke bolnice kažu nam kako to nije točno, no navode da se i dalje ne sjeća prometne nesreće.

U bolnicu samo obitelj

– Neurokirurzi objašnjavaju da je takvo stanje uobičajeno nakon takve traume, potrajat će nekoliko dana i treba biti strpljiv – kaže nam doc. dr. sc. Krunoslav Šego, zamjenik ravnatelja KBC-a Osijek.

Bivšeg ministra u bolnici mogu posjetiti jedino članovi obitelj. Posjetio ga je u subotu pak ministar i potpredsjednik Vlade RH Tomo Medved.

Poslije smjene s mjesta ministra gotovo je izvjesno da će Banožić uskoro dobiti i nasljednika na mjestu predsjednika HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije. I tu su već započela razna lobiranja za novog predsjednika jedne od utvrda HDZ-a. Tu se najveće šanse daju čelniku vinkovačkog HDZ-a i gradonačelniku Vinkovaca Ivanu Bosančiću koji uspješno vodi grad, iza kojega nema nikakvih afera i koji je rado viđen u Zagrebu.

