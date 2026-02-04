Postavila pitanje koje muči mnoge: Je li kredit tako strašna stvar? Dobila mnoštvo odgovora

Na Redditu je jedna korisnica otvorila raspravu o problemu koji muči velik broj hrvatskih građana, osobito u kontekstu visokih cijena nekretnina, rasta najamnina te nepovoljnih kamatnih stopa i bankarskih uvjeta za odobravanje stambenih kredita.



Uzimajući sve to u obzir, korisnica je zatražila mišljenje drugih na temelju vlastite životne situacije. 'Dečko (30) i ja (29) već nekoliko godina živimo u najmu. Iskreno, dosta nam je toga, kao i slabo plaćenih 9-5 poslova. Željeli bismo nešto svoje - manju kuću, vrt i mir. Ja sam otvorenija prema opciji kupnje nekretnine putem kredita, dok on to ne vidi tako. Smatra da bismo se time vezali uz dužničko ropstvo, ostali zarobljeni u klasičnim poslovima jer bismo morali redovito otplaćivati rate, a zbog kamata banci na kraju platili dvostruko, ako ne i trostruko više', napisala je.

Potom je postavila niz pitanja koja su, kako ističe, mnogima prošla kroz glavu u trenutku donošenja takve odluke: 'Je li stambeni kredit doista toliko opterećujući? Osjećaš li se zarobljeno? Moraš li ostati na lošem poslu samo zato da bi mogao plaćati ratu? Je li moguće pokrenuti vlastiti posao?' Na kraju je sažela dvojbu pitanjem: 'Je li zaista tako loše i katastrofalno imati kredit sljedećih 20 ili 30 godina?'

U komentarima je prevladalo mišljenje koje ide u prilog kupnji nekretnine putem kredita. Jedna korisnica navela je: „Imam kredit i ne razmišljam o njemu osim na dan kada plaćam ratu. U međuvremenu sam dala otkaz na 9-5 poslu i otvorila obrt.“ Drugi komentar ističe praktičnu stranu odluke: 'Dok imate stalne poslove, tada je najlakše dignuti kredit. Kada se krene u vlastiti posao, barem tri do pet godina to često nije moguće.'

Jedan od sudionika rasprave naglasio je kako je sve 'stvar navike', dodavši da kredit doista predstavlja stalnu obvezu, ali s vremenom postaje dio svakodnevice. 'Plaća ti je, uvjetno rečeno, manja dok kredit ne otplatiš, jer na taj novac više ni ne računaš. No navikneš se', zaključio je.

Mnogi su pokušali dodatno ohrabriti autoricu objave. 'Sa 28 godina sama sam podigla kredit. Pola plaće mi odlazi na ratu, ali ne osjećam se kao rob, putujem, ne uskraćujem si ništa. Plaća s vremenom raste, a kupnja stana bila je najbolja odluka koju sam donijela', napisala je jedna korisnica.

Pojavili su se i komentari koji kupnju nekretnine vide kao dugoročno dobru investiciju.'Kupio sam nekretninu prije pet godina, stavio je u najam i gotovo sam je do sada otplatio', stoji u jednom od odgovora.

Zaključno, većina korisnika smatra da je stambeni kredit praktički jedini realan način dolaska do vlastite nekretnine. 'Ako ćeš ga slušati, svoju nekretninu vjerojatno nikada nećete imati - osim ako ne dobijete na Eurojackpotu ili ne naslijedite nekretninu ili više od 100 tisuća eura od bogate tetke. Svaka godina dulje provedena u najmu mogla je biti godina manje otplate kredita', napisala je jedna korisnica.