Toksikologinja objasnila zašto je Banožićev uzorak krvi i urina poslan u Zagreb

Uzorak krvi i urina Marija Banožića danas stiže na Zavod za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja i Ivan Vučetić u Zagreb, nakon što je poslan iz Osijeka, a analiza bi trebala pokazati je li bio pod utjecajem alkohola i droga za vrijeme nesreće koju je izazvao u subotu u ranim jutarnjim satima kod Vinkovaca, u kojoj je poginuo jedan muškarac. S obzirom da se takva analiza može napraviti i u Osijeku, postavlja se pitanje zbog čega je uzorak poslan u Zagreb, na što je odgovorila toksikologinja i stalna sudska vještakinja Biserka Riha.

- Svi slučajevi, uvjetno rečeno veliki i mali sa smrtnim posljedicama šalju se u Zagreb. U Zagrebu takvu analizu, osim u Vučetiću, radi Zavod za sudsku medicinu. Alkohol i droga koja se analizira traže posebnu analitičke aparate. U Osijeku se to može napraviti enzimatskom metodom, koja je točna, ali nije kao plinska kromatografija, koja je točnija. Enzimatska metoda je točna, ali ne sto posto. Liječnici to naprave da vide je li im pacijent u alkoholiziranom stanju. To je kao i policijski dräger, ali nije prevelik dokaz na sudu. Nekad prođe, a nekad ne. Nije relevantno. Jedino plinska kromatografija je relevantna. Riječ je o iznimno skupim uređajima - objasnila je za Tportal.

- Za analizu alkohola ne treba dugo, traje sat vremena, dok za droge treba nešto više vremena. To ovisi o preliminarnom rezultatu o kojoj bi se drogi radilo. Zna potrajati i do dva, tri dana - dodala je.

Inače, protiv Banožića je podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće, a policija je izvijestila kako je do nesreće došlo nakon što je Banožić u svom automobilu krenuo u pretjecanje kamiona, uslijed čega se sudario s osobnim automobilom koji je dolazio iz suprotnog smjera. Goran Šarić (40), 40-godišnjak iz Privlake, poginuo je u nesreći, dok je Banožić zadobio teške ozljede, među kojima je i nagnječenje mozga.

