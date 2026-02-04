VIDEO Ministar Vlajčić otišao u trgovinu s povećalom: Pogledajte što je zatekao na policama

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić objavio je video iz obilaska trgovina u kojem osobno provjerava poštuju li se nova pravila o označavanju voća i povrća. Naglasak je na tome da zemlja podrijetla mora biti jednako uočljiva kao i cijena proizvoda.

Riječ je o pravilniku koji je stupio na snagu s ciljem veće transparentnosti prema kupcima. Prema novim pravilima, oznake podrijetla više ne smiju biti ispisane sitnim slovima niti smještene izvan glavnog vidnog polja. Veličina, boja i čitljivost slova koja označavaju zemlju podrijetla moraju odgovarati onima kojima je istaknuta cijena.

Osobno sam provjerio kako u trgovinama sada izgleda označavanje zemlje podrijetla 🛒



Povećalo za sitna slova nije mi trebalo 🔍



Pravilnik je stupio na snagu prvim danom ove godine, a građani su zadovoljni jer sada svjesnije donose odluke o kupnji 🤝 pic.twitter.com/teUTvaqViV — David Vlajčić (@david_vlajcic) February 4, 2026

Vlajčić je ovu mjeru ranije slikovito opisao kao “ugovor bez sitnih slova”, ističući kako će posebno olakšati kupnju starijim građanima koji više neće morati “dolaziti u trgovinu s povećalom” kako bi doznali odakle proizvod dolazi. Upravo se na tu poruku referira i njegova objava na društvenim mrežama, u kojoj pokazuje kako na terenu provjerava jesu li police u trgovinama pravilno označene.

U međuvremenu se oglasio i Državni inspektorat, iz kojeg su potvrdili da su inspektori već izašli na teren. Protiv trgovaca koji se ne pridržavaju novih pravila pokreću se prekršajni postupci, a za kršenje pravilnika predviđene su i novčane kazne.