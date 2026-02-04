Naši Portali
NOVA PRAVILA

VIDEO Ministar Vlajčić otišao u trgovinu s povećalom: Pogledajte što je zatekao na policama

VL
Autor
Večernji.hr
04.02.2026.
u 16:24

Vlajčić je ovu mjeru ranije slikovito opisao kao “ugovor bez sitnih slova”, ističući kako će posebno olakšati kupnju starijim građanima koji više neće morati “dolaziti u trgovinu s povećalom” kako bi doznali odakle proizvod dolazi

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić objavio je video iz obilaska trgovina u kojem osobno provjerava poštuju li se nova pravila o označavanju voća i povrća. Naglasak je na tome da zemlja podrijetla mora biti jednako uočljiva kao i cijena proizvoda.

Riječ je o pravilniku koji je stupio na snagu s ciljem veće transparentnosti prema kupcima. Prema novim pravilima, oznake podrijetla više ne smiju biti ispisane sitnim slovima niti smještene izvan glavnog vidnog polja. Veličina, boja i čitljivost slova koja označavaju zemlju podrijetla moraju odgovarati onima kojima je istaknuta cijena.

Vlajčić je ovu mjeru ranije slikovito opisao kao “ugovor bez sitnih slova”, ističući kako će posebno olakšati kupnju starijim građanima koji više neće morati “dolaziti u trgovinu s povećalom” kako bi doznali odakle proizvod dolazi. Upravo se na tu poruku referira i njegova objava na društvenim mrežama, u kojoj pokazuje kako na terenu provjerava jesu li police u trgovinama pravilno označene.

U međuvremenu se oglasio i Državni inspektorat, iz kojeg su potvrdili da su inspektori već izašli na teren. Protiv trgovaca koji se ne pridržavaju novih pravila pokreću se prekršajni postupci, a za kršenje pravilnika predviđene su i novčane kazne.
Ključne riječi
Ministarstvo poljoprivrede državni inspektorat cijene David Vlajčić

