Banožićevo stanje nepromijenjeno: Izvan životne opasnosti je, nije bilo unutarnjeg krvarenja

Premijer Andrej Plenković razriješio je Marija Banožića dužnosti ministra obrane, nakon prometne nesreće u kojoj je Banožić jutros sudjelovao, a u kojoj je poginuo 40-godišnji muškarac. Prema informacijama koje je iznijela Biljana Luburić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika, Banožić je automobilom zaobilazio teretno vozilo te udario u kombi koji se kretao iz suprotnog smjera, u kojem je bio 40-godišnjak.

"Prema do sada utvrđenom, vozač osobnog automobila, 44-godišnjak, upravljajući osobnom automobilom započeo je pretjecanje teretnog vozila koje se kretalo ispred njega u istom smjeru, prethodno ne provjerivši da to može učiniti na siguran način imajući u vidu uvjete na cesti i vremenske prilike. U tom trenutku došlo je do udara u kombi vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera", kazala je Luburić.

Zbog ozbiljnih ozljeda, koje uključuju i nagnječenja mozga, Banožić je prebačen u KBC Osijek. Njegovo je stanje, kako navodi HRT, nepromijenjeno te je stabilno i izvan životne opasnosti. Također, potvrđeno je da nije bilo unutarnjeg krvarenja, a na ekstremitetima će se morati raditi imobilizacija.

Zamjenica županijskog državnog odvjetnika istaknula je ranije danas kako se provode sve radnje potrebne kako bi se okolnosti nesreće razjasnile. Radi utvrđivanja prisutnosti alkohola, izuzeti su krv i urin. Također, tijekom postupka će se utvrditi i brzina oba vozila. Iako se nalazi još čekaju, RTL neslužbeno doznaje kako Banožić nije bio pod utjecajem alkohola.

Premijer Plenković na konferenciji za medije izrazio je sućut obitelji 40-godišnjaka te poželio oporavak Mariju Banožiću. Također, Plenković je na konferenciji otkrio kako je razriješio Banožića.

"U ovim okolnostima, ja sam danas popodne razriješio ministra Marija Banožića dužnosti ministra obrane te sam ovlastio državnoga tajnika, gospodina Zdravka Jakopa, da obavlja sve poslove kako bi Ministarstvo obrane funkcioniralo na najkvalitetniji mogući način", naveo je.

