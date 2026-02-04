Panika u centru Splita: Dojava o bombi ispraznila zgradu suda

U srijedu, nekoliko minuta prije 13 sati, zaprimljena je dojava o postavljenoj bombi u zgradi Općinskog suda u Gundulićevoj ulici u središtu Splita.
Informaciju je portalu Dalmacija Danas potvrdila splitska policija, a zgrada je nakon dojave odmah ispražnjena. Na teren su upućeni pripadnici Protueksplozijskog odjela Policijske uprave splitsko-dalmatinske, koji provode temeljit pregled svih prostorija.
Pregled se obavlja radi osiguranja sigurnosti zaposlenika i građana, a više informacija bit će poznato nakon završetka postupanja policije.
