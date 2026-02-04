Naši Portali
120 policajaca u akciji diljem zemlje: Traju pretresi i uhićenja, ove županije se spominju
Detalji nove akcije USKOK-a: Na meti 15 osoba, sumnjiče se za krijumčarenje droge i prevare s nekretninama
PIROTEHNIČARI NA TERENU

Panika u centru Splita: Dojava o bombi ispraznila zgradu suda

Split: Ivan Malenica otvorio zgradu Općinskog suda
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
04.02.2026.
u 13:16

Pregled se obavlja radi osiguranja sigurnosti zaposlenika i građana, a više informacija bit će poznato nakon završetka postupanja policije

U srijedu, nekoliko minuta prije 13 sati, zaprimljena je dojava o postavljenoj bombi u zgradi Općinskog suda u Gundulićevoj ulici u središtu Splita.

Informaciju je portalu Dalmacija Danas potvrdila splitska policija, a zgrada je nakon dojave odmah ispražnjena. Na teren su upućeni pripadnici Protueksplozijskog odjela Policijske uprave splitsko-dalmatinske, koji provode temeljit pregled svih prostorija.

Pregled se obavlja radi osiguranja sigurnosti zaposlenika i građana, a više informacija bit će poznato nakon završetka postupanja policije.

Sud bomba Split

