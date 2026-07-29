Ručak, avio karte i radovi na kući kao mito za posao s HAC-om i HC-om

Josip Škorić, bivši HDZ-ov predsjednik Uprave Hrvatskih cesta te još tri osobe – Silvio Čamber, bivši direktor Sektora za promet u Hrvatskim autocestama, Anđelko Ščukanec, umirovljeni profesor Fakulteta prometnih znanosti i Darko Babić, predstojnik jednog od fakultetskih zavoda te tvrtka Chemosignal, u vlasništvu Ščukanca, optuženi su za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zloporabu položaja i ovlasti, a optužnicu je protiv njih podigao USKOK. Prema optužnici, Ščukanec se tereti da je od Čambera od 2023. do lipnja 2025. tražio da pogoduje njegovoj tvrtki, odnosno da omogući njegovoj tvrtki da dobije poslove s HAC-om. Kao protuuslugu tvrdi USKOK, ponudio mu je financiranje radova i opremanja kuće, što je Čamber prihvatio. USKOK u optužnici navodi da je Ščukanec od siječnja do studenoga 2024. platio najmanje 21.900 eura za radove koje su u Čamberovoj kući izveli zaposlenici dvaju obrta. Nakon toga je, tvrdi USKOK, Čamber intervenirao kada je ponuda zajednice ponuditelja u kojoj je sudjelovao Chemosignal, iako najpovoljnija, odbijena zbog tehničke pogreške. USKOK ga tereti da je direktora tvrtke koja je dobila posao zatražio da Chemosignal angažira kao podizvođača na radovima za HAC.

Ščukanec se tereti i da je kao vlasnik tvrtke te bivši predstojnik Zavoda za prometnu signalizaciju i počasni profesor Fakulteta prometnih znanosti, od Josipa Škorića, koji je u inkriminirano vrijeme bio predsjednik Uprave Hrvatskih cesta tražio da pogoduje njegovoj tvrtki i s njom povezanim osobama. Za uzvrat mu je prema navodima USKOK-a ponudio podmirivanje privatnih troškova Škorića i njemu bliskih osoba. USKOK Ščukanca tereti i da je od Darka Babića, predstojnika Zavoda za prometnu signalizaciju tražio da Fakultet prometnih znanosti plati ugostiteljske usluge koje su koristili Škorić i s njim povezane osobe. Babić se tereti da je odobrio plaćanje 3911 eura troškove za koliko je oštećen Fakultet prometnih znanosti. Prema optužnici, USKOK tereti Ščukanca i da je njegova tvrtka Škoriću platila oko 997 eura za boravak u jednom hotelu u Rovinju, a tereti ga se i da je tijekom lipnja i srpnja za Škoriću bliske osobe osigurao avionske karte vrijedne 2424 eura. USKOK tvrdi i da je dogovorio prodaju automobila Škorićevu rođaku uz obročnu otplatu te obećao da će podmiriti dio kupoprodajne cijene od 40.899. eura.

Za sve te pogodnosti, Škorić je, tvrdi USKOK poduzeo sve što je mogao kako bi Hrvatske ceste nabavile sustav za mjerenje mehaničke otpornosti i stabilnosti kolnika, nakon čega bi poslove na tom sustavu dobile osobe i tvrtke povezane sa Ščukancem i Chemosignalom. Uprava Hrvatskih cesta, na čijem je čelu u inkriminirano vrijeme bio Škorić, odobrila je uvrštavanje sustava u plan nabave, nakon čega je pokrenut postupak javne nabave. No nabava na koncu nije provedena jer je Škorić podnio ostavku, pa su Hrvatske ceste obustavile postupak Tijekom izvida optuženici su jedno vrijeme bili tajno praćeni i prisluškivani pa je tako u lipnju 2024. tajno snimljen razgovor kojeg Ščukanec vodi s djelatnikom jedne turističke agencije kojem kaže: – Naš prijatelj ima gospođu koja ima sina, a sin bi išao u Hong Kong pa neka to Darinko organizira, a ja ću ti dati broj gospođe, koja će ti sve rastumačiti. A onda na kraju priče dolazim ja.

Njegov sugovornik je zaposlen u jednoj turističkoj agenciji, u kojoj je, Ščukanec, sređivao povratnu avionsku kartu na relaciji Zagreb - Doha – Hong Kong za pastorka Josipa Škorića, te kartu za jednu Škorićevu prijateljicu. Pastorak je letio za Hong Kong, a prijateljica za Berlin. U oba slučaja, karte je platio Ščukanec, jedna je stajala 1.137 eura, a druga 1.287 eura. Putovanja su realizirana u lipnju i srpnju 2024.. Dan nakon razgovora oko kupovine avionskih karti, Ščukanec svom sugovorniku kaže: – Znam ja da si ti profesionalac, no imena ni prezimena ne govori nikome, da se nešto ne bi zakuhalo poslije. USKOK iz te konverzacije zaključuje da je Ščukancu jako bitno da ga se ne poveže sa Škorićem, kao što mu je bilo bitno da se ne poveže i da je on taj koji je platio ručak za više osoba u jednom restoranu u Momjanu. Račun je bio oko 4000 eura, jer se radilo degustacijskom meniju za 40 osoba, a trošak po osobi je bio 100 eura. Kada je u travnju 2024. Ščukanec zvao vlasnicu spomenutog restorana da bi rezervirao mjesta, kazao joj je da dolaze "Josip i njegova ekipa". Ona ga pita radi li račun na Chemosignal, što on potvrđuje. No idućeg dana je zove, kako bi je pitao, može li se taj račun napisati na Fakultet prometnih znanosti.

– Meni je svejedno – odgovara mu ona. – Onda napiši da smo bili 20. ili 25 travnja, ili bilo koji drugi dan, jer su 18. travnja svi negdje – daje joj on upute. – Lako tom društvu kad ih ti častiš – odgovara mu vlasnica restorana. Zbog činjenice da je spomenuti ručak na koncu platio Fakultet prometnih znanosti, sada je optužen i Darko Babić, predstojnik Zavoda za prometnu signalizaciju na Fakultetu prometnih znanosti koji je bespogovorno poslušao Ščukanca kada ga je ovaj tražio da Fakultet plati navedeni račun. Za sve te "usluge" Chemosignal je trebao od HC-a dobiti posao nakon što HC nabavi sustav za dinamičko mjerenje elastične deformacije kolnika pod opterećenjem i mjerenje nosivosti kolnika. Vrijednost tog sustava je bila 1,2 milijuna eura, a 18. srpnja 2024. Škorić je potpisao odluku o njegovoj kupnji. Da je Ščukanec bio zadovoljan tom odlukom, po USKOK-u, svjedoči i tajno snimljen razgovor od 13. kolovoza 2024., u kojem sugovorniku govori:

– Josip je na istoj poziciji, na vlasti je ista stranka i isti ministri, a Josip je u njihovom timu i jak je kao kralj. Mi smo dobro povezani i radimo skupa. Planiram s HC-om kupiti kamione za detekciju ceste. Otvoren je tender od 1,3 milijuna eura, a kada HC to kupi, ja ću raditi s njima. U tom trenutku, Ščukanec nije ni slutio da od toga grandioznog plana neće biti ništa, iako je 8. kolovoza 2024. HC pokrenuo postupak javne nabave. No nakon što je Škorić naprasno dao ostavku na mjesto predsjednika Uprave HC-a, da bi koji mjesec kasnije i prvi put bio uhićen, ta javna nabava je brisana odnosno obustavljena. Škorićeva ostavka očito je uzdrmala Ščukanca jer 22. kolovoza 2024. kaže Babiću: – Sada nam je puno stvari bilo upitno, a imali smo puno planova...