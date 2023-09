Damir Martin veslao od Vukovara do Iloka kao uvod u subotnji Veslački maraton

U organizaciji Hrvatskog veslačkog kluba Vukovar, koji je sa svojih 111 godina najstariji sportski kolektiv u Vukovaru, danas je predstavljen „Vukovarski veslački maraton osmeraca Vukovar – Ilok” koji se ove godine održava po 20. put u znak sjećanja na dan osnivanja 204. Vukovarske brigade kao i sve poginule i nestale hrvatske branitelje.

Predsjednik Hrvatskog veslačkog kluba Vukovar Luka Kolar podsjetio je kako su tijekom rata ubijena ili nestala 32 člana ovoga kluba. Kazao je kako je ovakva veslačka manifestacija jedinstvena u Hrvatskoj te da im je cilj organizaciju podići na što veću razinu kako bi na ovaj način promovirali veslanje kao sport ali i odali počast svima onima koji su utkali svoje živote na oltar domovine.

- Od osnutka do danas na maratonima koje smo organizirali sudjelovalo je preko tisuću veslača, 300 posada iz 42 kluba i 9 država. Za ovogodišnji maraton imamo 22 prijave osmeraca s oko 200 veslača. Imamo prijavljene i tri posade veslačica. Novost je kraća utrka “32 hrabra”, u spomen na 32 poginula i nestala člana kluba, koja će se odvijati paralelno. U toj utrci sudjelovat će četiri osmerca s 32 člana – rekao je Kolar.

Veslački maraton predstavio je i hrvatski olimpijac i veslački reprezentativac Damir Martin koji je ovim povodom izveslao maraton od Vukovara do Iloka, u dužini od 34 kilometara, i to u samcu.

- Cilj mi je podržati jednu ovakvu jedinstvenu sportsku manifestaciju koja je iznimno pozitivna. Ona okuplja od mladog do staroga, te i žene i muškarce. Ovo je moj mali doprinos kojim želim pridonijeti da se o ovom veslačkom maratonu, ali i veslanju kao sportu, čuje više – rekao je Martin.

Inače, Martin je tijekom svoje karijere nastupio na tri olimpijade, a nedavno je izborio nastup i na idućim Olimpijskim igrama koje se iduće godine održavaju u Parizu. Martin je do sada po dva puta bio europski i svjetski prvak, a osvojio je i tri olimpijske medalje – dvije srebrne i jednu brončanu.

- Uvijek govorim kako je na velikim natjecanjima najvažnije ući u finale, a onda izveslati svoju najbolju utrku. Nedostaje mi to zlato i to me najviše motivira za Pariz. Želim se dovesti u najbolju moguću formu, spremiti se najbolje što mogu i probati osvojiti to zlato. Ovo mi je prvi trening i prva regata koja vodi prema OI u Parizu – rekao je Martin.