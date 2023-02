Dalmacija i dalje odsječena. Prihvatni centri još uvijek primaju putnike

Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snijegom u Lici i Gorskom kotaru te jakom burom, povremeno s olujnim i orkanskim udarima u priobalju, u poslijepodnevnim satima otvorila se samo autocesta A1 za osobna vozila između čvorova Sveti Rok i Posedarje u smjeru Dubrovnika, dok za sav promet ostaje zatvorena u smjeru Zagreba. Nakon otvaranja Jadranske magistrale osobna vozila mogu prometovati iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti Jadranskom magistralom (DC8) do Senja, zatim državnom cestom Senj-Žuta Lokva (DC23) i na čvoru Žuta Lokva uključiti se na autocestu A1 u smjeru Zagreba. Nakon što je jutros propušten određen broja osobnih vozila s autoceste A1 iz smjera Like prema Dalmaciji preko Gračaca i Zatona Obrovačkog (DC50 i DC27), došlo je do pogoršanja vremenskih uvjeta koji znatno utječu na sigurnost prometa te se privremeno obustavlja formiranje konvoja, javio je HAK.

Prihvatni centri za putnike zapele u prometu

Čim se vremenski uvjeti smire i stvore se uvjeti, ponovno će se propuštati osobna vozila prema Dalmaciji. U tijeku je zimsko održavanje cesta pa su česti zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije. Za putnike koji su zbog uvjeta zapeli u prometu organizirana su četiri prihvatna centra – u Gračacu, Obrovcu, Gospiću i Kninu. Ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut rekao je kako je oko 500 ljudi trenutno zbrinuto u prihvatilištima te su oslobođeni svi koji se zbog obilnog snijega i orkanske bure nisu mogli probiti prema ili iz Dalmacije, uključujući i 12 vozila na zabranjenim cestama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naglasio je da su u prihvatilištima dobili skrb, toplinu, topli čaj, a sprema se i ručak. Dio ljudi će se, kaže, danas vratiti prema pozicijama s kojih su krenuli ili će pričekati dok se ne otvore pravci prema kojima su bili usmjereni. "Ovim pravcima prema Dalmaciji koji su trenutno neprohodni ne treba niti pokušavati proći jer je nemoguće, a pogotovo ne tražiti alternative. To je u ovom trenutku vrlo riskantno", upozorio je ravnatelj.

Za prihvat i smještaj putnika zapelih u prometu u Gračacu su otvoreni objekt Kulturno informativnog centra Napredak, gdje je smješteno oko 80 osoba, Sportska dvorana osnovne škole, gdje je smješteno 100 osoba te Sportska dvorana Srednje škole u kojoj je smješteno 100 osoba. Svi ugostiteljski objekti, benzinske pumpe i trgovine bili su otvoreni tijekom noći i na usluzi putnicima. Za prihvat osoba u Obrovcu otvoren je Dječji vrtić u kojem je smješteno oko 50 osoba.

Pojedina naselja bez struje, uklanjaju se srušena stabla

U prihvatnom centru u Gospiću (Športska dvorana, Miroslava Kraljevića 12) trenutno je zbrinuto oko 200 osoba koje su zbog vremenskih nepogoda morale prekinuti putovanje. Za sav promet zatvoreni su svi prometni pravci na području Gračaca te A1 na dionici Sveti Rok - Posedarje. Neka naselja na području Vrbovskog i Čabra su bez električne energije, a otklanjanje kvarova očekuje se tijekom dana. Zimski uvjeti su na snazi na svim državnim cestama na području Karlovačke županije.

U mnogim županijama vatrogasci uklanjaju posljedice nevremena (srušena stabla, polomljene grane) te se radi na uklanjanju kvarova i ponovnoj opskrbi električne energije (Karlovačka, Osječko-baranjska). Zbog kvarova na sustavu opskrbe električnom energijom 1.914 korisnika mreže ostalo je bez električne energije u više naselja na području HEP-a Križ i HEP-a Požega. Za većinu korisnika opskrba je normalizirana do 12 sati, a bez opskrbe su još bili korisnici na udaljenim područjima.

Pojedina naselja na području Pakraca, Lipika i Čaglina bila su bez opskrbe električnom energijom, a otklanjanje kvarova je još u tijeku. Što se tiče Brodsko-posavske županije, bez električne energije su još ostala naselja Cernička Šagovina, Opatovac, Stara Gradiška i Bijele Stijene (180 korisnika). U Sisačko-moslavačkoj županiji bez redovite opskrbe još je nekoliko sela na području općine Dvor te dva sela na području Novske.

HŽ: Popodne iz Zagreba prema Splitu kreću dva vlaka

Hrvatske željeznice (HŽ) izvijestile su da popodne iz Zagreba prema Splitu u 15.19 sati kreće redovni vlak u dvostrukom sastavu, oko 270 mjesta, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na cestama u 17.15 krenut će i dodatni izvanredni vlak sa 180 mjesta. Vlak će se zaustavljati u kolodvorima Karlovac, Oštarije, Plaški, Vrhovine, Ličko Lešće, Gospić, Lovinac, Gračac, Knin, Drniš, Unešić, Perković, Primorski Dolac, Kaštel Stari, Kaštel Sućurac i Split Predgrađe.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uklanjajući snijeg s kolnika, ralice Hrvatskih autocesta (HAC) prešle su ovog vikenda 75.000 kilometara, što je gotovo dva kruga oko Zemlje, čiji opseg iznosi 40.075 kilometara, izvijestio je HAC. Snijeg na tisuću kilometara autocesta u dva dana čistilo je više od 181 teretnog vozila s plugovima i posipačima te je bačeno više od 3300 tona posipala na autoceste, odmorišta, čvorove, platoe naplatnih postaja i na graničnim prijelazima.

Na snježnim dionicama ralice su radile i po 30 sati bez prestanka. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta - snijega, kiše te jake bure s olujnim i orkanskim udarima koji su ovaj vikend zahvatili zemlju, vatrogasci su imali povećan posao te je zabilježeno više od 200 intervencija u kojima su sudjelovala 684 vatrogasca s 215 vozila.