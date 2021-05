D. Cumings: Boris Johnson nesposoban je za posao premijera

Tjedan u kojem je njegov bivši glavni savjetnik Dominic Cummings pred parlamentarnim istraživačkim odborom iznosio detaljne i eksplozivne dokaze za svoju tvrdnju da Boris Johnson “nije sposoban za taj posao”, britanski premijer završio je sretno i bezbrižno: u subotu poslijepodne vjenčao se s djevojkom i zaručnicom Carie Symonds u westminsterskoj katedrali.

To je prvi put u gotovo 200 godina da se premijer Ujedinjenog Kraljevstva ženi dok obnaša dužnost, piše BBC. Daily Mail otkriva da je na vjenčanju bilo 30 gostiju, u skladu s epidemiološkim mjerama koje ne dopuštaju veća okupljanja. A upravo to – način na koji je njegova vlada uvela mjere protiv COVID-19, pa i način na koji je premijerova zaručnica svoje “trivijalne” probleme nastojala gurnuti u prvi plan dok se premijer trebao baviti uvođenjem prvog lockdowna – bilo je predmet nevjerojatnog svjedočenja Dominica Cummingsa pred parlamentarnim odborom koji istražuje je li bilo propusta u premijerovoj i vladinoj politici nošenja s pandemijom.

Svjedočio sedam sati

Neki mediji zaključuju kako nijedan aktualni britanski premijer u povijesti nije doživio takvo detaljno i javno okretanje leđa najbližeg suradnika.

– U osnovi, smatrao sam ga nesposobnim za posao i pokušavao sam izgraditi strukturu oko njega kako bih ga pokušao zaustaviti u donošenju onoga što sam smatrao iznimno lošim odlukama – rekao je Cummings u sedmosatnom svjedočenju prošle srijede.

Foto: REUTERS TV/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Cummings, former special advisor for Britain's PM Boris Johnson faces questions from UK lawmakers in London Dominic Cummings, former special advisor for Britain's Prime Minister Boris Johnson faces questions from lawmakers over the government's COVID-19 response, in London,Britain, May 26, 2021, in this screen grab taken from video. Reuters TV via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NEWS AND CURRENT AFFAIRS USE ONLY, CANNOT BE USED FOR LIGHT ENTERTAINMENT OR SATIRICAL PURPOSES, PARTY POLITICAL BROADCAST USAGE MUST BE CLEARED WITH PBU. REUTERS TV

Njegove optužbe svode se na to da su premijer i vlada imali zabijene glave u pijesak u siječnju i veljači 2020., kad su se trebali paliti alarmi zbog širenja novog koronavirusa iz Kine, te da je za takvu nebrigu odgovoran osobno Johnson koji je na sastancima uvjeravao ministre i suradnike da ne treba paničariti jer je COVID-19 poput svinjske gripe. “Dat ću da mi uživo pred TV kamerama uštrcaju koronavirus kako bi svi shvatili da to nije ništa čega se treba bojati”, navodno se, prema Cummingsu, šalio premijer Johnson na početku epidemije. Sredinom ožujka događa se promjena, najuži krug oko premijera ipak shvaća da bi puno ljudi moglo umrijeti ako nešto ne učine, a Cummings tvrdi da 12. ožujka šalje poruku Johnsonu u kojoj upozorava da u kabinetu vlada “zastrašujuće sranje – nema planova, totalno kaskamo”. Sljedeći dan opisuje kao “potpuno nadrealan” jer se krizni sastanak u formatu Cobra morao baviti drugim stvarima, a ne samo, kako je bilo planirano, proglašenjem lockdowna.

Prvo, američki se predsjednik Donald Trump toga dana javio sa zahtjevom da se Britanci priključe novom bombardiranju na Bliskom istoku, a uz to je premijerova zaručnica Carrie Symonds tražila da se ured premijera i odjel za odnose s javnošću bave ispravkom krivog navoda u priči koju je toga dana objavio Times o tome da ona i Boris baš ne vole svog novoudomljenog psa Dilyna.

– Tako smo imali potpuno ludu situaciju u kojoj dio zgrade govori da trebamo bombardirati Irak, dio zgrade se prepire oko toga hoćemo li ili nećemo proglasiti karantenu, a premijer ima djevojku koja šizi zbog nečeg potpuno trivijalnog – svjedočio je Cummings. Dana 14. ožujka premijeru Johnsonu je snažno savjetovano da proglasi lockdown, ali nije bilo nikakvih planova o tome kako to izvesti. Lockdown je proglašen tjedan dana kasnije, 23. ožujka. Cummings tvrdi da je politika britanske vlade bila puštanje virusu da se slobodno širi kako bi se što brže stvorio “imunitet krda” te da je ta pogreška stajala života tisuće Britanca. U travnju 2020., kad su i Johnson i Cummings bili zaraženi koronavirusom, a premijer završio u bolnici na terapiji kisikom, “vlada se u srži raspala” i stvari su se događale u potpunom kaosu, svjedoči bivši glavni savjetnik.

Foto: POOL/Reuters/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Boris and Carrie Johnson are seen in the garden of 10 Downing Street, after their wedding, in London Boris and Carrie Johnson are seen in the garden of 10 Downing Street, after their wedding, in London, Britain May 29, 2021. Picture taken May 29, 2021. Rebecca Fulton/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY POOL

Nije kaos tako loš

Na ljeto je lockdown ukinut, sve je otvoreno, a Cummings tvrdi da je premijer i tijekom tog razdoblja u svojim odlukama i idejama dokazivao nesposobnost. Tvrdi da se on i Johnson više nisu slagali nakon ožujka o tome kako se vlada treba ponašati u pandemiji, a kad mu je Cummings u srpnju rekao da je cijela vlada u kaosu, premijer je, prema Cummingsovu prepričavanju, odgovorio da je u pravu, ali da “kaos nije tako loš jer kaos znači da svi moraju gledati u mene da vide tko je glavni”. Na jesen, kad se dogodio drugi val epidemije, Johnson je opet izbjegavao proglasiti lockdown. Žalio je što ga je uopće proglasio i prvi put, tvrdio da je trebao štititi prvenstveno gospodarstvo te da bi drugi put radije gledao kako se (mrtva) “tijela gomilaju visoko” nego uveo novi lockdown. Cummings pred parlamentom svjedoči da je točno taj izraz čuo u premijerovoj radnoj sobi. Sredinom studenog Dominic Cummings prisiljen je otići iz Downing Streeta 10.

U reakciji na njegovo svjedočenje, premijer Johnson i ministar zdravstva Matt Hanckock brane se tvrdnjom da premijerov bivši suradnik izmišlja i preuveličava stvari zbog osvetoljubivosti.

– Dio tvrdnji koje sam čuo nemaju nikakve veze sa stvarnošću – rekao je Johnson.