CZ stavlja kripto novčanike ispred burzi dok Best Wallet prikuplja 10,3 milijuna dolara u pretprodaji

Best Wallet ($BEST) prikupio je više od 10,2 milijuna dolara u sredstvima iz pretprodaje, dodatno učvršćujući svoju poziciju vodećeg nekustodijalnog Web3 novčanika.

Kako se kripto tržište nastavlja razvijati, potreba za novčanicima koji pomažu korisnicima u navigaciji kroz ovu promjenu nikada nije bila veća.

Ovo naglašava i bivši izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao (CZ), koji smatra da bi kripto novčanici trebali preuzeti vodeću ulogu u svakodnevnim transakcijama, umjesto burzi.

Best Wallet je dizajniran za svakodnevnu upotrebu, jednostavan je i dostupan svima – od početnika do iskusnih korisnika.

Ono što izdvaja Best Wallet su njegove vrhunske značajke koje stariji novčanici nemaju. Zahvaljujući tome, brzo je stekao više od pola milijuna korisnika u manje od godinu dana.

Ukupna sredstva prikupljena u pretprodaji dodatni su dokaz sve većeg utjecaja ovog Web3 novčanika.

CZ smatra da bi kripto novčanici trebali služiti za svakodnevne transakcije, dok bi burze trebale biti rezervirane za profesionalne trgovce

Nekada smatrani samo alatima za pohranu digitalne imovine, kripto novčanici evoluirali su do te mjere da sada mogu komunicirati s dApps-ovima i funkcionirati unutar šireg DeFi ekosustava.

Bivši izvršni direktor Binancea CZ vjeruje da bi kripto novčanici trebali preuzeti ulogu u upravljanju svakodnevnim transakcijama, dok bi burze trebale biti rezervirane za profesionalne trgovce. On naglašava da su novčanici potpuno sposobni upravljati svakodnevnim transakcijama te da korisnici ne bi trebali ovisiti o burzama.

Uloga novčanika sve je veća, a CZ ističe njihovu rastuću važnost u pristupu vladinim uslugama.

Kako sve više vlada usvaja blockchain rješenja, novčanici postaju ključni za zadatke koji nadilaze transakcije. Primjerice, EU potiče razvoj digitalnih identitetskih novčanika koji mogu služiti za plaćanja, upravljanje digitalnim identitetima i potpisivanje ugovora.

Sljedeća generacija novčanika, Best Wallet, prilagodila se tim promjenama, razvijajući nekustodijalni novčanik dizajniran za svakodnevne transakcije, baš kao što CZ sugerira – i još mnogo toga.

Funkcionalnosti Best Walleta osmišljene su kako bi korisnicima omogućile maksimalnu korist u svakom segmentu tržišta.



Uz Best Wallet, korisnici možda uopće neće trebati burze

Neke od osnovnih transakcijskih značajki Best Walleta uključuju ultra niske naknade za transakcije, poboljšane cijene i bržu obradu transakcija. Također nudi iGaming značajke, omogućujući korisnicima besplatne vrtnje, loot boxove, vrhunske bonuse na depozite, besplatne igre i smanjene naknade.

DeFi značajke Best Walleta omogućuju korisnicima pristup većim nagradama kroz staking agregator.

Međutim, Best Wallet nije samo kripto aplikacija, već cijeli ekosustav.

Putem ovog ekosustava, korisnici će u budućnosti moći obavljati svakodnevne transakcije koristeći Best Walletovu debitnu karticu, dodatno povezujući kripto s tradicionalnim financijskim sustavom.

Osim toga, korisnicima je već sada omogućeno jednostavno pretvaranje kripta u fiat i povlačenje sredstava izravno na bankovne račune u valuti po izboru.

Ekosustav uključuje i vlastiti Best Wallet DEX, omogućujući korisnicima izravnu zamjenu i trgovanje unutar aplikacije. Ovaj pristup čini CZ-ovu izjavu suvišnom, jer korisnici Best Walleta uopće ne moraju koristiti burze – sve transakcije mogu se obaviti unutar aplikacije.



Najnaprednija značajka Best Walleta: Upcoming Tokens

No, možda je upravo značajka koja je pomogla Best Walletu da dostigne pola milijuna korisnika u kratkom vremenu, s preko 50% aktivnih korisnika, njegov alat za pronalaženje novih projekata – Upcoming Tokens.

Ovaj alat identificira projekte s dugoročnim potencijalom i otkriva ih u ranoj fazi, poput pretprodaje.

Jedan od tokena koji je Best Wallet točno identificirao je Wall Street Pepe ($WEPE), koji je prikupio više od 73 milijuna dolara u pretprodaji i ostvario rast od 109% u posljednja dva dana, prema podacima CoinMarketCapa. Također je bio najtrgovanija kriptovaluta na Dexscreeneru u srijedu.

Upcoming Tokens dokazao je svoju preciznost i na dva druga primjera, Pepe Unchained ($PEPU) i Catslap ($SLAP), koji su investitorima donijeli prinose do 700% i 7.000%.

Još jedan projekt koji je Best Wallet nedavno otkrio je BTC Bull Token ($BTCBULL), kriptovaluta koja nagrađuje vlasnike stvarnim Bitcoinom.

Ovo ističe još jednu ključnu značajku Best Walleta – njegovu multichain funkcionalnost.

Kroz strateško partnerstvo s Best Walletom, korisnici koji kupe $BTCBULL, ERC-20 token, tijekom pretprodaje mogu dobiti nagrade u $BTC bez potrebe za postavljanjem dodatnog novčanika.



