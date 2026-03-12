Jedro DS Innovation: 'Još jednom ćemo dokazati da je naš projekt ekološki održiv'

Jedro DS Innovation izgradilo je pogon u industrijskoj zoni Smiljansko polje blizu Gospića temeljem pravomoćne građevinske dozvole, piše u njihovom priopćenju. Poručuju kako su iznenađeni najnovijom odlukom Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije da se pokrene postupak revidiranja ranijih odluka. Međutim ističu da su "kao legalisti uvjereni da će i u ponovljenom postupku Ministarstvo još jednom potvrditi svoju odluku."

“Trenutačno imamo 18 zaposlenih radnika i planiramo zapošljavanje još 60 radnika, uglavnom povratnika iz inozemstva, stručnjaka koji su stekli kvalifikacije i znanje u stranim državama. Vjerujemo kako će Ministarstvo potvrditi svoju raniju odluku temeljem koje su ishođene sve potrebne dozvole, a ako se i dogodi suprotno, čvrstog smo mišljenja da ćemo još jednom dokazati kako je naš projekt usklađen sa svim propisima te ekološki održiv", izjavio je Aleksandar Devčić, osnivač i direktor kompanije. On je rekao kako sve ove neočekivane radnje Ministarstva i drugih tijela značajno prolongiraju njihovo planirano poslovanje i dovode u pitanje strane investicije te nameću potencijalnu odgovornost za štetu.

Iz kompanije poručuju kako je 2024. godine Ministarstvo gospodarstva izdalo jedino mišljenje koje se odnosi na ovu poslovnu ideju i projekt, na temelju kojeg je ishođena građevinska dozvola za izgradnju pogona za preradu litijeve sode, naime konverziju litijeva karbonata u litijev hidroksid monohidrat. Prema tom Mišljenju kod prerade litijeva karbonata u litijev hidroksid monohidrat prethodna procjena učinka na okoliš (tzv. studija o utjecaju na okoliš) nije potrebna.

"Jedro DS Innovation najsnažnije odbacuje tvrdnje prema kojima bi pogon kod Gospića bio štetan po okoliš. U pogonu će se koristiti klasični proces pretvorbe litijeva karbonata u litijev hidroksid monohidrat. Proces omogućuje sigurno i relativno jednostavno pretvaranje litijevog karbonata u litijev hidroksid monohidrat visoke čistoće", stoji u njihovom priopćenju

Proizvodni proces zasnovan je na zatvorenom, kružnom vodenom toku, koji minimizira potrošnju vode i potpuno otklanja ispuštanje otpadnih voda u okoliš. Za razliku od rudarenja litija, procesa koji je dokazano štetan za okoliš, ovakva vrsta prerade sigurna je i ne predstavlja prijetnju okolišu, poručuju iz kompanije.