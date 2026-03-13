Tržište rada 2026.: AI vodi procese, leadership ostaje ljudski, a plaće izlaze na 'svjetlo dana'

Umjetna inteligencija već danas filtrira životopise, analizira prijave i predlaže odluke u selekcijskim procesima. No, kada je riječ o izravnom kontaktu s kandidatima, hrvatski radnici povlače jasnu granicu.

Gotovo dvije trećine ispitanika (62%) ne podržava ideju da umjetna inteligencija samostalno vodi razgovore za posao , pokazuje istraživanje tvrtke Alma Career Croatia. Tehnologiju su spremni prihvatiti kao podršku, ali ne i kao zamjenu za ljudski kontakt.

Istodobno, tržište rada ulazi u novu fazu regulacije. Implementacijom EU Direktive o transparentnosti plaća u lipnju, poslodavci će morati jasnije komunicirati raspon plaća, kriterije napredovanja i strukturu primanja. Za mnoge organizacije to neće biti samo administrativna prilagodba, već test organizacijske kulture i sustava nagrađivanja.

Može li AI voditi ljude?

U takvom kontekstu, od 21. do 23. travnja u Rovinju će se okupiti regionalna HR zajednica na 14. izdanju HR Days konferencije kako bi raspravila pitanja koja oblikuju tržište rada:

može li AI voditi ljude ili samo procese?

što razlikuje management od istinskog leadershipa?

kako zadržati talent u vremenu kada najbolji zaposlenici biraju poslodavca?

kako se konkretno pripremiti za transparentnost plaća?

Među govornicima su međunarodno priznati poslovni lideri i stručnjaci.

James Michael Lafferty govorit će o podizanju razine vodstva i postavljanju novih standarda u poslovanju, Johan Driessens o autentičnosti kao konkurentskoj prednosti, dok će domaći stručnjaci poput Ivice Vrančića, Nataše Batur, Domagoja Lipošinovića i drugih otvoriti teme razvoja svjesnih lidera, zadržavanja zaposlenika i jačanja organizacijske kulture.

Kako to rade oni najbolji?

Program konferencije osmišljen je kao trodnevno iskustvo.

Prvi dan posvećen je umrežavanju i HR parlaonicama, drugi donosi keynote predavanja i primjere najboljih regionalnih HR praksi uz tradicionalni HR Days party, dok je treći dan rezerviran za radionice, panele i stručna predavanja.

U trenutku kada se redefiniraju pravila rada, odnosi moći i očekivanja zaposlenika, HR Daysi postaju mjesto rasprave o tome kako će izgledati radno okruženje sljedećih godina.

